Yo también iré a Madrid, pero iré esposado

Estoy fastidiado del pie, pero les aseguro que voy a ir a Madrid a ver el partido, pero jamás a la Valdebebas esa donde se comete un disparate tras otro y casi siempre, o mejor dicho siempre, favorable al titular de ese campito de entrenamiento del Real Madrid. Sí iré a Madrid, de todas formas, y en este viaje me voy a recluir, siempre que me deje, en casa de mi hermano que es un madridista confeso de esos de toda la vida, pero que mantiene una ecuanimidad y un planteamiento de aficionado que si lo tuvieran todos los socios merengotes, nadie odiaría al Real Madrid. Vale, sí, ya se que mi hermano va a hacer toda la fuerza posible para que su amado Benzema nos marque algún golito de esos que suele marcar habitualmente, pero yo le digo desde ya a mi hermano, que no sufra, que el árbitro encargado de pitar el partido -por cierto, no pienso citar ni su nombre- suele tener la facilidad de hacer polvo al Valencia CF y en el caso que nos ocupa y con el precedente de la primera vuelta, yo no descartaría en absoluto que pitara un penaltito de esos mil veces rigurosos a favor de los madridistas para así dejarles tranquilos y que se olviden de los tres que le pitaron en contra en Valencia. La suerte ya está a la vuelta de la esquina y yo no dejo de pensar en la ayudita -o ayuda, sin diminutivo-, que en el fondo es tan descarado habitualmente que lo de ponerlo en diminutivo suena a torpeza con carácter madridista por mi parte.



Se la juegan



Y oigan, el Madrid se la juega en ese intento de caza al Atlético de Madrid y tristemente va a recibir todo tipo de ayudas para conseguirlo. Y en el fondo a mi me parece de un absurdo tremendo. La realidad es tozuda y esta indica que el Madrid gana muchos partidos de rebote, pero los gana. Y por su parte el Valencia no gana muchos partidos de rebote y además no se merece ganarlos. La diferencia entre un equipo y otro en el panorama del fútbol moderno actual es tener que recurrir a la ayuda de un árbitro para que el Valencia pierda en Valdebebas me parece de una idiotez de esas supina. Pero yo me lo espero todo. Una victoria del Madrid achucharía al Atlético y elevaría el nivel de audiencia de todos los partidos que faltan de la segunda vuelta de la Liga. Pero oigan, yo iré como siempre con el Valencia y no descarto que al final del duelo tenga algún encontronazo con mi hermano. Insisto, él es un madridista cabal con el que se puede hablar sin remordimientos. Pero en este caso debo confesar que el histérico soy yo y estoy convencido que a las primeras de cambio voy a perder los papeles y voy a cabrear sin ningún género de dudas a mi hermano, pese a su plácida vinculación con el Real Madrid. Y ven, voy a hacer un viaje a lo tonto para ver el partido en casa de un furibundo y educado seguidor del Real Madrid, Y yo lo siento en el alma, pero los valencianistas somos un poco así.



Más opiniones de Vicente Bau.