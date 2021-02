No hacía falta ni ese penaltito previsto

El partido no tiene historia. Ganó el Madrid, ganó con justicia, ganó bien, y perdió un equipo inferior que en ningún momento puso en aprietos al equipo madrileño. El Valencia sigue sumando derrotas, la de ayer parecía de antemano prevista, y se cumplió con todo lo previsto. Ganó el Madrid, ganó bien, y no podemos poner ninguna pega a este resultado. El Valencia CF naufraga y ni siquiera en la segunda parte, que mejoró un poquito, puso en apuros al meta madrileño. Solo un disparo de Maxi fue todo lo que pudo el Valencia como oferta para remontar un duelo que en ningún momento mereció remontar. Flojo equipo, delantera de pena, y paliza justa del Madrid, no en cuanto al resultado -un dos a cero no es ningún palizón- pero sí fue un palizón en cuanto a juego. Los de Gracia juegan como sin alma, desnortados, desdibujados y así, de esta manera, vamos a sufrir un disparate en esta temporada para seguir soñando con no descender de categoría.

El equipo da muestra de ser muy flojito, con muy poco poder ofensivo y sin apenas una notoriedad que la haga ser más creíble en el futuro. El partido del Valencia fue malo, e incluso horrible, y solo acrecentó el tono en la segunda parte más porque el Madrid con el resultado ya ganado aflojó su marcha que por el ímpetu de un Valencia que no da la impresión de que sepa como está jugando los partidos sin apenas inquietar la meta rival. Y es una pena. La derrota, esperada, no necesitó ni de ese penaltito previsto que no veían que podían pitar a favor del Madrid. No hizo ni falta. Ojo, no me meto con el árbitro. Pero sí que existe una realidad. Si tú a tu rival no le pones en ningún aprieto no hace falta para nada la intención de un árbitro para decantar el encuentro. Perdió el Valencia y perdió con todas las de la ley.

Equipo muy flojito y dando muestras que la posición que ocupa en la tabla no es por casualidad. La inoperancia se impone con claridad en el equipo de Gracia y resulta difícil entender por dónde va a tirar este Valencia para hacerse más consistente, más sólido en defensa y con un toque en ataque que permita soñar con hacer goles, cosa que no ocurrió en ningún momento del partido. El Madrid ganó cómodo y bien. El Valencia como dijo Gayà sale casi sin plantear problemas al rival y a un ritmo francamente flojito. Así, tal y como demostró el Valencia en Madrid, es casi imposible puntuar en ningún partido. Parece un equipo desinflado y triste y no se nota en absoluto la mano de un técnico que debería exigir mucho más a la plantilla que tiene, que sí, vale, que no es la mejor del mundo pero que sí es más que suficiente para no tener que sufrir como está sufriendo en esta Primera que parece que se le escapa. Seamos serios. El Valencia ha vendido a muchos jugadores pero le quedan un montón de ellos con calidad suficiente para no tener que sufrir.



