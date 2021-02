Al fútbol se juega con voluntad positiva

Esto del fútbol parece una estupidez, pero en el fondo tiene su miga. Ya lo he dicho varias veces, y me reafirmo de nuevo. Primero se juega a este deporte con la cabeza, pensando, tranquilo, positivo, y luego son los pies los que reciben las órdenes de la cabeza y los que ejecutan dichas órdenes. Y sí digo todo esto es por una razón muy sencilla. El Valencia indudablemente está mal, pero está en posición de revertir la situación y acabar formando un equipo competente y luchador. Ojo, no digo que vaya a conseguir nada extraordinario. Pero sí digo que si se lo proponen, si todos ponen la carne en el asador y se dejan de historias y depresiones, este equipo tiene mimbres de sobra para no tener que sufrir ni un ápice en su afán por seguir en Primera División. Ahora bien, hay que salir a jugar los partidos con ganas, mentalizados en el esfuerzo, sin dejarse ir y así, de esta manera, obviamente no ganarán todos los duelos, pero sí sumarán bastantes más puntos de los que está sumando hasta ahora. Y ese detalle no es poca cosa. Al fútbol se juega primero con la cabeza y esta manda sus mensajes positivos a los pies. Cambiemos la cabeza de los jugadores del Valencia CF, dejemos de que vivan inmensos en una tristeza permanente y confiemos en su potencial, que en el fondo no es un potencial del Siglo XXII, pero sí que es un potencial suficiente para ir por la Liga sin pasar ninguna apretura y sin comerse el tarro como lo están haciendo últimamente. Y la primera reválida será su próximo duelo contra un Celta de Vigo disminuido en Mestalla y es por ahí por donde el Valencia debe demostrar que ha crecido, que se deja la piel en el campo y que luego el dios del fútbol dicte sentencia. Pero con la cabeza por delante, con muchas ganas de competir y de comerse al rival en el campo que sea. Yo en un Valencia así sí que creo. Ahora, se trata de que crean ellos mismos en su propia lucha y se dejen de historias mal pagadas. El Valencia tiene un escudo que todos los jugadores deben honrar y eso empieza hoy mismo. Se le honra jugando los partidos y dejándote la piel en ellos y en los entrenamientos. Y en eso esto ya debería estar.



Y ahora viene el Celta

Les aseguro que soy un romántico de esos antiguos y hoy me encuentro como despistado, ya que no puedo hacer ningún regalo a nadie y en el fondo solo pido es que sea este Valencia casi desestructurado el que me haga un regalitopara celebrar un día que en muchos hogares es motivo de felicidad. El próximo rival del Valencia va a ser el Celta en Mestalla y va a actuar sin su gran cerebro sobre el terreno de juego. Su delantero, el hombre que marca lo goles y que de alguna forma lleva el ritmo del conjunto gallego es baja este duelo. Y eso es importante y en eso deberían pensar los jugadores del Valencia. Sin Aspas, el Valencia crece en oportunidades, Si estará Mina y el defensa Murillo. Pero eso es poco.

