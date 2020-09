Cinco tipos de dueños según la naturaleza cazadora de sus gatos

Un nuevo estudio de la Universidad de Exeter divide a los dueños de gatos en cinco categorías, en términos de sus actitudes hacia la deambulación y la caza de sus mascotas.

Los investigadores encuestaron a dueños de gatos del Reino Unido y encontraron que iban desde "cuidadores concienzudos", preocupados por el impacto de los gatos en la vida silvestre y que sienten cierta responsabilidad, hasta "defensores de la libertad" que se oponen por completo a las restricciones sobre el comportamiento de los gatos.

Los "protectores preocupados" se centraban en la seguridad de los gatos, los "guardianes tolerantes" no les gustaba la caza por los gatos, pero tendían a aceptarla, y los "propietarios de laissez-faire" desconocían en gran medida los problemas relacionados con la caza y la deambulación de los gatos.

Las organizaciones de conservación llevan mucho tiempo preocupadas por la cantidad de animales capturados por la gran población de gatos domésticos del Reino Unido.

La mayoría de los gatos domésticos matan muy pocos animales salvajes, si es que los hay, pero con una población de alrededor de 10 millones de gatos, la cantidad de aves, pequeños mamíferos y reptiles capturados puede acumularse.

La mayoría de los propietarios encuentran que los animales muertos traídos a casa son un desagradable recordatorio del lado más salvaje de su mascota.

Abordar este problema ha sido difícil debido a los desacuerdos entre las personas que priorizan el bienestar de los gatos y las que se enfocan en la conservación de la vida silvestre.

El proyecto de investigación en curso del equipo de Exeter 'Gatos, dueños de gatos y vida silvestre' tiene como objetivo encontrar una conservación en la que todos ganen, identificando formas en las que los propietarios manejan a sus gatos que benefician a los gatos y reducen la matanza de la vida silvestre.

Esta investigación es un paso hacia la comprensión de cómo los dueños de gatos ven a sus gatos y cuál es la mejor manera de manejarlos.

Distintos comportamientos de caza



Los investigadores dicen que sus hallazgos demuestran la necesidad de diversas estrategias de manejo que reflejen las diferentes perspectivas de los dueños de gatos.

"Aunque encontramos una variedad de puntos de vista, la mayoría de los dueños de gatos del Reino Unido valoraban el acceso al aire libre para sus gatos y se oponían a la idea de mantenerlos adentro para evitar la caza", dijo la autora principal, la Dra. Sarah Crowley, del Instituto de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Exeter en Cornualles. Por lo tanto, es poco probable que las políticas de confinamiento de gatos encuentren apoyo entre los propietarios en el Reino Unido.

"Sin embargo, solo uno de los tipos de propietarios consideró la caza como algo positivo, lo que sugiere que el resto podría estar interesado en reducirla de alguna manera. Para ser más eficaces, los esfuerzos para reducir la caza deben ser compatibles con las diversas circunstancias de los propietarios", explica.

Las medidas sugeridas para reducir el éxito de la caza incluyen colocar a los gatos cubiertas de collares de colores brillantes "BirdsBeSafe". Muchos propietarios también les colocan cascabeles a sus gatos.

El equipo de investigación está examinando ahora la eficacia de estas y otras nuevas medidas y cómo se sienten los propietarios con ellas, con el fin de ofrecer diferentes soluciones.

"Esta última investigación que hemos financiado revela las perspectivas increíblemente diversas entre los dueños de gatos con respecto al comportamiento de caza de sus mascotas", dijo Tom Streeter, presidente de SongBird Survival.

"Si la naturaleza quiere 'ganar' y las especies en peligro prosperan, se necesita un enfoque pragmático en el que las opiniones de los dueños de gatos se consideren como parte de estrategias de conservación más amplias. El estudio destaca la necesidad urgente de que los propietarios de gatos y los conservacionistas trabajen juntos para encontrar soluciones personalizadas que sean baratas, fáciles de implementar y que tengan un efecto positivo en las poblaciones de aves y vida silvestre en todo el Reino Unido", comenta.

La directora de defensa de los gatos de iCatCare, la doctora Sarah Ellis, dijo: "El hallazgo de que muchos dueños de gatos del Reino Unido realmente se preocupan mucho por la conservación de la vida silvestre y el impacto de sus gatos en ella, sugiere que algunos propietarios son receptivos a emplear métodos amigables para los gatos. reduciendo la caza".

"Las intervenciones adecuadas podrían mejorar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre, mantener un buen bienestar mental de los gatos y, al mismo tiempo, mejorar la relación entre los gatos y los humanos. Esto sería especialmente cierto para los 'guardianes tolerantes' y los 'cuidadores concienzudos', al reducir el conflicto interno de amar a un animal que a menudo caza a otros animales que también les importan", explica.

El estudio incluyó a 56 propietarios de gatos, algunos de zonas rurales del Reino Unido (principalmente en el suroeste de Inglaterra) y algunos de áreas urbanas (Bristol y Manchester).

El artículo, publicado en la revista Frontiers in Ecology and the Environment, se titula: 'Las diversas perspectivas de los dueños de gatos indican barreras y oportunidades para controlar la depredación de la vida silvestre por parte de los gatos'.

Junto con la encuesta de investigación detallada, los investigadores han creado un cuestionario simple para que los dueños de gatos puedan averiguar qué categoría los describe mejor.