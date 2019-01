Ejercicios para recuperar la figura tras las navidades

Las navidades pasan factura a todo el mundo, pero existen una serie de ejercicios para recuperar la figura tras los excesos navideños.

Una vez termina el 6 de enero y te comes el último trozo de roscón llegan los remordimientos. La báscula está más arriba, tu figura ya no es la misma y toca volver a ponerse en forma y perder peso.

Lo primero que hay que hacer es comenzar una dieta saludable. Se acabaron las comidas copiosas, los dulces, las salsas y las calorías en general. Después de las Navidades vuelven las verduras, la fruta, la carne a la plancha y el pescado. Estas comidas hay que combinarlas con ejercicio físico, ya que, si no nos movemos, no quemaremos ninguna caloría y, por tanto, no perderemos esos kilos de más.

Para hacer ejercicio no es obligatorio acudir al gimnasio, puedes hacer deporte en tu propia casa o saliendo a la calle a andar o correr.

Estos son los ejercicios más recomendados para recuperar la figura después de Navidad.



Caminar y correr

GETTY IMAGES

No hay nada más sencillo que ponerse unas playeras y ropa cómoda y salir a la aventura. Caminar y correr sirve para activar el organismo o para quemar las calorías del día.

Dependiendo de tu estado físico quizás debas limitarte a caminar durante las primeras semanas e ir cambiando el ritmo hasta empezar una carrera. Lo más importante es buscar la rutina y el horario perfecto, es decir, encontrar un hueco 4 ó 5 días a la semana para realizar este deporte.



Andar en bicicleta

GETTY IMAGES

Si quieres bajar de peso, andar en bicicleta es una de las opciones más recomendables. La estampa post-navideña de ir con la bici es muy común en prácticamente cualquier familia en esta época del año.

También puedes realizar este ejercicio en casa, por medio de una bicicleta estática, mientras nos mantenemos entretenidos escuchando música o viendo algún programa televisivo que nos guste.



Saltar a la comba

GETTY IMAGES

A simple vista, este ejercicio puede parecer un juego de niños, pero hasta los mejores deportistas, entre ellos nadadores y boxeadores, lo realizan. Su función es quemar muchas calorías en muy poco tiempo y trabajar una cantidad de músculos, desde los bíceps y tríceps, hasta los cuádriceps.

Solo tienes que saltar de forma constante y sin parar. Eso sí, no te lances a máxima intensidad y vete aumentando el ritmo paulatinamente. Puedes realizar este deporte en el salón de tu casa o en una habitación amplia, escuchando algo de música o con la televisión de fondo.



Pesas en casa

GETTY IMAGES

Para hacer este ejercicio no es necesario tener unas pesas por casa. Basta un par de libros de lomo ancho, como un diccionario o una enciclopedia. En primer lugar, con los libros agarrados por el lomo, lanza puñetazos al aire en repeticiones de 10, descanso de 30 segundos; 10, descanso de 30 segundos, y 5, marcando el golpe.

Otro ejercicio es posar los libros en el suelo, apoyar las manos sobre ellos, cruzar las piernas y hacer levantamientos, también en series de 10. Estos dos tipos de ejercicio te ayudarán a ganar fuerza en los brazos y a perder peso en la cadera.



Tabla de ejercicios

GETTY IMAGES

Si quieres empezar la mañana con energía, lo mejor es una tabla de ejercicios. Algunos estiramientos, sentadillas, abdominales, planchas y rotaciones de cadera sirven para quemar la grasa.

En estas fechas, lo más común es que la grasa se acumule en la zona del abdomen, cadera y piernas. Por ello, los mejores ejercicios para quemar la grasa localizada serían los abdominales frontales y laterales, el 'spinning' en sitio (correr sin desplazarse) y para las piernas y glúteos las sentadillas. El objetivo de estos ejercicios es aumentar diariamente la cantidad de repeticiones, no cargar los músculos.