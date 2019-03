El único alimento al que renuncié y con el que logré perder 50 kilos en menos de un año

A veces adelgazar de forma saludable no supone grandes esfuerzos. Que quieras perder peso no significa que tengas que renunciar a multitud de cosas. En ocasiones basta con que cambies un poco aquello a lo que estás acostumbrado y que te fijes en las buenas costumbres que algunos lucen en redes sociales. Es el caso de un joven del que ahora todo el mundo habla y que se ha convertido en todo un ejemplo para aquellos que quieren perder peso de forma saludable.



Asegura que perdió 70 kilos en solo nueve meses y que no hizo absolutamente nada extraordinario. Solo renunció a un producto: el azúcar. Y su caso se hizo viral. Lo llegó a publicar hasta la edición internacional del Mens Health, una de las revistas masculinas más vendidas del mundo. Se trata de un neozelandés que consiguió una bajada de peso espectacular y que se aprecia a simple vista en sus fotografías. Este joven sintió que había tocado techo cuando con apenas 23 años la báscula le marcó más de 140 kilos de peso. Y supo que tenía que empezar a bajar.



El joven aseguró en declaraciones a la citada revista que su calvario había comenzado como consecuencia de una lesión de rodilla. Ahí fue cómo comenzó a comer en exceso y a atiborrarse sobre todo de dulces. Pero su caso no parece aislado. Ni mucho menos. De hecho, los nutricionistas insisten en que en los últimos años cada vez hay más problemas de alimentación relacionados con el excesivo consumo de dulces. Tomar el café sin azúcar o los postres con mucho menos puede ayudarte a perder peso de forma fácil y más que rápida.



Y es que adelgazar no es solo cuestión de estética. Ni mucho menos. Perder peso es algo por lo que te tienes que preocupar también para evitar enfermedades al sobrepeso que pueden poner en riesgo tu salud. En este sentido hay tres consejos más que puedes seguir para adelgazar: renunciar al alcohol y a los refrescos con azúcar y empezar a moverte más (como poco 15.000 pasos al día). Si cumples todas estas condiciones estamos seguros de que vas a conseguir tu objetivo. De hecho, otro de los consejos más populares es que empieces a cambiar tus hábitos y, por ejemplo, dejes el coche a dos manzanas de tu puesto de trabajo todos los días. Así lograrás obligarte a moverte más.