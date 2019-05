Adelgazar comiendo patatas es posible

Habremos escuchado comentarios y existen mitos alrededor de determinados alimentos que no siempre son ciertos y, de hecho, aquí te vamos a hablar de uno de ellos que consumido de manera correcta ayuda a quemar grasa y estar mejor. A la hora de perder peso la alimentación es fundamental. Parece de lógica pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Consumir los alimentos que menos grasa y más energía te van a aportar es algo que tienes que tener en cuenta si quieres conseguir tu objetivo de lograr tu peso ideal.

Hábitos como hacer deporte o vigilar la bebida (que ojo, también es importante y más si se trata de alcohol) son determinantes a la hora de alcanzar el objetivo de quitarte esos kilos de más, pero hay más técnicas que ayudan y una de las más efectivas es tener a mano alimentos saciantes. Y los hay de varios tipos pero hay algunos que tienes que contar siempre en tu despensa para consumir prácticamente a diario. Entre ellos tenemos las patatas o las naranjas.



Según Joan Didac, uno de los nutricionistas más seguidos de redes sociales, el alimento más saciante que puedes consumir es la patata. Tiene una enorme capacidad saciante. Es decir: si la comes vas a evitar comer otras cosas. Además, estamos hablando de un producto imprescindible en la dieta mediterránea, rica en hidratos de carbono de absorción lenta imprescindibles para el aporte de energía. La patata, aunque existe la leyenda de que engorda, contiene tres cuartas partes de agua y una baja cantidad de grasa, aporta ácido fólico, potasio, vitamina C y fibra. Ya ves que no todo lo que se dice por ahí tiene un fundamento sólido cuando se trata de dietas de adelgazamiento.

¿Por qué entonces tiene tan mala fama especialmente entre las dietas de adelgazamiento? Todo viene de la manera de cocinarlas. Conviene evitar consumirla en fritura, aunque está claro que las patatas fritas bien doraditas están muy buenas, esta manera de prepararlas acaba con casi todas sus propiedades positivas. Pero la cocina mediterránea es suficientemente rica para enseñarnos a comerla de manera saludable. as patatas fritas y doraditas están muy ricas, sí, pero acaban con las propiedades de este alimento. En versión puré también están muy sabrosas, pero tienen un índice glucémico muy alto así que es mejor minimizar el consumo de patata en puré. La mejor manera es al vapor, de esta manera mantenemos los nutrientes y evitamos añadir grasas inútiles.



[Con 150 gramos diarios de este alimento, perderás peso sin pasar hambre]

Eso sí: tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de hambre: la física y la psicológica. La primera se controla comiendo y con alimentos saciantes. La segunda, en cambio, es más difícil de atajar. Pero no imposible. Es la que te sorprende como consecuencia, por ejemplo, de un estado de nerviosismo o ansiedad.

Pero las patatas, a pesar de ser el alimento más sorprendente entre los saciantes, no es el único. También tienen una capacidad saciante la naranja, el pescado, la avena o la pasta integral, la manzana y las uvas.

Ya sabes que tal y como recomiendan todos los nutricionistas lo importante no es que comas más o menos sino que lo hagas con conciencia. Es decir: que cambies la dieta es importante si vas a mantener ese cambio en el tiempo. Una dieta milagro es algo poco aconsejable ya que en la mayor parte de los casos recuperas los kilos tan pronto como los pierdes.

Pero, además, un cambio de dieta tiene que implicar algo más. Tiene que significar el cambio de vida que necesitas para llevar a cabo una vida más saludable. Moverte más y cambiar la forma en la que comes sobre todo a partir de cierta edad es algo más que necesario para evitar todo tipo de enfermedades relacionadas con la obesidad y con la circulación de la sangre y el aparato circulatorio en general.



También te puede interesar:

El batido definitivo que te ayuda a quemar grasa abdominal mientras duermes



Esto es lo que tienes que cenar para perder peso sin pasar hambre

Lo que tienes que hacer cada noche antes de dormir para perder peso de una vez por todas