El batido que te ayuda a eliminar grasa mientras duermes

Además de llevar una dieta saludable, rica en frutas y verduras y los menos alimentos procesados posibles, en este artículo te descubrimos qué bebida puedes tomar para depurar y perder la grasa que se acumula en el abdomen durante las horas de descanso. Tienes que probarlo, no supone esfuerzo alguno y los beneficios son evidentes tanto en estética como en salud.

Lidiar con ese kilo que nos sobra alrededor de la cintura no es tarea fácil, eso es algo que muchos hemos tenido oportunidad de comprobar. Con dieta y ejercicio uno puede adelgazar, pero reducir la grasa abdominal es otro asunto. Los nutricionistas y preparadores físicos coinciden en que para eliminar la 'tripita' la clave está en la alimentación. A continuación, te contamos qué puedes tomar antes de dormir para ayudar al organismo a quemar la grasa del abdomen y conseguir el soñado vientre plano.

Para eliminar las toxinas del cuerpo y acelerar el metabolismo para que queme más grasa resulta útil practicar lo que se conoce como 'desintoxicación'. Aunque el cuerpo puede eliminar las toxinas de los alimentos de manera natural, también se le puede echar una mano con la alimentación.



La abundancia de toxinas en el cuerpo se traduce en cansancio y en una piel y un cabello apagados, sin vida. Además, estas toxinas también causan aumento de peso, sobre todo alrededor de la zona del abdomen. De ahí que la dieta de desintoxicación sea tan importante.



Bebida desintoxicante

Para preparar este licuado sólo hay que mezclar todos los ingredientes para batirlos y tomar la bebida antes de ir a dormir. La clave es ingerirla por la noche para que el batido haga su trabajo mientras el cuerpo está en descanso.

Los ingredientes, todos ellos naturales, son estos:

- Medio vaso de agua

- Un limón

- Un pepino

- Una cucharada de jugo de aloe vera

- Una cucharada de jengibre rallado

- Un ramo de perejil

La idea es que la mezcla quede homogénea. Si no tienes alguno de los ingredientes (como el jugo de aloe vera) no pasa nada. Si te preocupa el sabor, siempre puedes añadir un poco de canela como endulzante, no azúcar.

A la ingesta de esta bebida, hay que sumar, por supuesto, el ejercicio. Los abdominales son tus aliados si quieres reducir el abdomen, pero no vale cualquiera. Para reducir la grasa de la barriga los más recomendados son los abdominales hipopresivos (en este vídeo te contamos cómo hacer correctamente los abdominales).