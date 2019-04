Trucos para adelgazar: Los siete mandamientos de los nutricionistas para adelgazar sin esfuerzo

Se acerca el tiempo de lucir tipo en la playa, así que todavía estás a tiempo de combatir esos kilos de más con una serie de trucos para adelgazar. Y recuerda, cuanto más tardes en arrancar, más te costará alcanzar tu objetivo. Los profesionales lo tienen claro: debes cambiar de vida para estar más sano no para perder peso. El 'instagramer' Proviotico colgó un post en sus redes sociales en el que explicaba a la perfección los mandamientos que siempre recomiendan todos los nutricionistas a sus clientes. Recuerda que, además, tienes que hacer ejercicio...



Aléjate de los ultraprocesados

¿Qué son los ultraprocesados? Es lo contrario a comida real. Son alimentos creados por la industria que no te aportan energía pero suman muchas calorías. Ten muy presente esta técnica para adelgazar: "No los compres, no vayas al súper cuando tengas hambre".



Haz así tu sesión de entrenamiento

"Céntrate en construir músculo y mantenerlo, esto te aleja de múltiples enfermedades", sentencia Joan Dídac en su Instagram. Ya te hemos contado en varios artículos que los ejercicios aeróbicos no siempre son necesarios: correr todos los días no tiene que significar que vayas a bajar antes de peso.



Aléjate de ambientes obesogénicos

Son, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida. Estar cerca significa, en palabras de Proviotico, tener "fácil acceso de comestibles insanos". Sin embargo, te recomendamos un cambio mínimo en tu dieta para adelgazar hasta cinco kilos en un mes. Pincha, aquí para verlo.



Limita la exposición a situaciones que desencadenan antojos

"Come suficiente antes de las reuniones, come comida que sea una fuente de proteínas algo saciante, fruta, verdura y bebe líquidos", señala Dídac. Ya te contamos hace ya tiempo lo beneficioso que es beber agua.



Haz un seguimiento de tu dieta por un par de semanas

Si analizas lo que comes durante un período más o menos amplio de tiempo vas a saber mejor lo que comes. "registra tus alimentos para plantearte preguntas como si estás comiendo en exceso o demasiado poco", asegura el nutricionista. A la hora de pesarte recuerda que tu peso varía a lo largo del día. Como idea para empezar, te recomendamos: Esto es lo que tienes que cenar para perder peso sin pasar hambre.



Haz elecciones inteligentes

Es decir, "no te infles a comer galletas como si no existiera un mañana". En este artículo te contamos en su día una información que te vendrá muy bien para cuando dudes: El 'súperalimento' que debes comer a diario para adelgazar de forma sana, barata, segura y sencilla.



Intenta estar siempre activo

Estar activo no significa ir al gimnasio. Hay determinados cambios que puedes hacer en tu día a día: aquí lo puedes leer.

