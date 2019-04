El superalimento de moda que te ayudará a perder peso sin esfuerzo y sin dieta

Hoy te vamos a hablar de un alimento originario de México aunque es mundialmente conocido gracias sobre todo a la salsa Guacamole. En Centroamérica se le conoce por su forma como los 'testículos del árbol', pero no te asustes, en realidad estamos ante un auténtico superalimento que tiene unas propiedades fantásticas para tu salud y que te va a ayudar a perder peso. Aunque es un producto graso, en realidad lo que aporta es grasa buena. Lo explicamos.

A la hora de perder peso no hay alimentos prohibidos, tiene más que ver, en el fondo, con el déficit calórico. Es decir, no importa tanto lo que comes sino la relación directa con las calorías que gastas. ¿Se puede adelgazar consumiendo todos los días comida basura? No es lo más aconsejable, desde luego, pero la respuesta es que sí, se puede. Siempre y cuando consumas a lo largo de toda la jornada más calorías de las que has ingerido. Es así de sencillo.

Entonces, ¿qué puedes hacer para sumar calorías 'buenas' que te llenen de energía pero siempre intentando comer lo más sano posible? La respuesta es sencilla: tienes que optar por la fruta y los frutos secos. Y dentro de este primer grupo hoy te traemos un alimento que está de moda entre los famosos y del que todo el mundo habla: el aguacate.



Pero, ¿cuáles son sus beneficios? El aguacate es totalmente 'real food'. Es decir, es comida real. No es un alimento ultraprocesado que haya sido elaborado por la industria alimentaria y que pueda poner en peligro tu salud. Ese es uno de sus beneficios básicos. Pero sus bondades van más allá. Y es que el aguacate es, además, una fruta con mucha grasa 'de la buena'. Es decir, grasa que te va a permitir cargarte de energía y afrontar tu día a día con mucho potencial tanto para trabajar como para hacer deporte. Y esa 'grasa buena' no se te acabará sumando en los michelines como te podría pasar, por ejemplo, si te comieras una hamburguesa con toda su grasa y sus salsas y condimentos.

El aguacate ayuda a combatir la retención de líquidos, muy perjudicial a la hora de perder peso y adelgazar (o incluso de sentirte más delgado). Este alimento reduce además la ansiedad, lo que va a hacer que caiga a niveles óptimos el hambre psicológica (la que te obliga a comer aunque no tengas hambre).

Además los propios médicos aseguran que reduce el colesterol y mejora la digestión. Toma nota de algunos beneficios más: aporta energía, es antioxidante, contiene ácido fólico y es rica en potasio. Y todavía hay más, porque no hay que olvidar que está buenísimoy se puede comer tanto solo como en ensaladas y como complemento para una salsa, un tartar, etc.



Si comes esta fruta también dormirás mejor. Y ya sabes que descansar bien por la noche es fundamental tanto para afrontar el día con energía como para hacer deporte y cumplir con tus obligaciones laborales. Aquí tienes algunos consejos más para dormir bien.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de salud tendrás las mejores recomendaciones para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada.





