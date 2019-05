Lista de la compra: Estos son los mejores alimentos para adelgazar y estar sanos

Adelgazar antes del verano es posible. Hacer dieta y llevar una rutina saludable es una tarea complicada para muchos, sobre todo si ya se ha superado el umbral del sobrepeso y estamos por encima de lo que sería nuestro peso ideal, pero sin duda es una de las técnicas para adelgazar más importantes. Comenzar un plan para conseguir deshacernos de esos kilos de más puede causar agobio en aquellos usuarios ajenos a este tipo de alimentación o a hacer ejercicio. ¿Qué como?, ¿qué no puedo comer? o ¿qué alimento es mejor? son solo algunas de las dudas que surgen cuando se toma la decisión de ponerse en forma.

Seguir trucos para adelgazar no significa machacarse durante muchas horas en un gimnasio (en este enlace te mostrábamos la sencilla rutina con la que adelgazarás sin salir de casa y solo te llevará unos minutos) ni comer a base de ensalada y lechuga y pasar hambre continuamente (aquí te enseñamos seis alimentos que sacian mucho y no engordan nada: muy nutritivos y perfectos para perder peso). Desde la cuenta de Instagram giangosfit, que cuenta con cerca de 200.000 seguidores y está especializada en nutrición y medicina deportiva, han elaborado una lista de supermercado para perder grasa. De esta forma, sabremos que todo lo que compramos es ideal para comenzar nuestro estilo de vida saludable. "Mucha gente afronta dificultades a la hora de realizar una buena compra de supermercado para perder grasa. La realidad es que es bastante sencillo", comentan desde la página. Eso sí, antes de empezar a mostrarte esta lista debes tener en cuenta la advertencia que lanzan desde giangosfit: "te aconsejo que no vayas al supermercado con un hambre insaciable, pues, es posible que compres de más y que luego resulten tentaciones en tu hogar".



La lista del supermercado

Debe ser una compra sencilla que englobe las mejores fuentes de proteína, carbohidratos y grasas. "Un plato típico para perder grasa sería añadiendo una fuente de cada una", aseguran.

De alimentos con proteína recomienda: pechuga de pollo, huevos, claras de huevo, salmón, lomo embuchado o pechuga de pavo.



Proporciones correctas

Destacan que es "importante manejar las proporciones": "Por lo general, las porciones para perder grasa son 100gr de la proteína en concreto (pollo, pescado...) y entre 100 y 200gr del carbohidrato a elegir. Intenta consumir entre 10 a 15gr de grasa por plato".

En carbohidratos se recomienda, fruta (en este enlace te mostramos la fruta de la que todo el mundo habla para perder peso sin esfuerzo), avena, arroz blanco, boniato, legumbres, pasta integral o patatas.

En cuanto a las grasas, hablan de aceite de oliva, aguacate, chocolate negro, frutos secos (en este enlace te mostramos los beneficios de comer 30 gramos de frutos secos al día).

Combinando estos alimentos podrás perder grasa y no pasar hambre mientras llevas una dieta saludable.



Otros trucos para adelgazar

El 'súperalimento' que debes comer a diario para adelgazar de forma sana, barata, segura y sencilla

El batido que te ayuda a eliminar grasa mientras duermes

Esto es lo que tienes que cenar para perder peso sin pasar hambre