Trucos adelgazar: Esto es lo que tienes que comer para adelgazar con facilidad

El verano está a la vuelta de la esquina, lo que se traduce para muchos en el inicio de la temida 'operación bikini' y para ello no sólo hay que concienciarse, sino que viene bien seguir una serie de trucos para adelgazar.

Si quieres perder grasa y conseguir un vientre plano eliminando definitivamente esos kilos de más sin descuidar la salud, aquí te mostramos un plan alimenticio ideal para quemar grasa (en este enlace también puedes descubrir la clave definitiva para adelgazar y eliminar cientos de calorías de una comida casi sin notarlo) elaborado por Gianluca del Mastro, un experto nutricionista que tiene más de 200.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. "Mucha gente afronta dificultades a la hora de establecer un plan alimenticio. "No conoce la repartición de macronutrientes, no tiene idea de qué comer...", comienza el experto. "No tienes que hacer dietas locas y estrictas. No tienes que hacer la dieta de la manzana, la dieta líquida o dieta detox. Nada de eso. Necesitas un régimen alimenticio compuesto por cantidad significativa de proteína y una dieta moderada en carbohidratos y grasas". Por ello, aquí establecemos el menú ideal para perder grasa.



Empezando bien

En el desayuno, lo recomendable es tomar 100 gramos de claras de huevo, un huevo mediano, dos tostadas integrales y una taza de café, agua o té (además, en este enlace te hablamos del desayuno ideal para perder peso sin pasar hambre más recomendado por los expertos).

En el almuerzo, hay que comer 150 gramos de salmón a la plancha, 200 gramos de patata hervida y una porción de vegetales.

Como snack, recomienda 200 gramos de yogurt griego 0%, 1 manzana y 10 almendras naturales (aquí te enseñamos el superalimento de moda que te va a ayudar a perder peso sin esfuerzo y sin dieta).

Ya, para la cena, el experto recomienda tomar 150 gramos de filete de pollo, 200 gramos de arroz integral, una porción de vegetales y una cucharada de aceite de oliva (en este enlace también te mostramos la clave para perder peso durmiendo).



