Claves para adelgazar mucho en tiempo récord

Con los meses de playa a la vuelta de la esquina es normal que nos entren prisas por adelgazar unos cuantos kilos para poder lucir palmito en traje de baño o bikini. Es típico empezar una dieta y no dejar de controlar la báscula con ansias por perder esos 5 ó 10 kilos que nos queremos quitar de encima, pero una de las técnicas para adelgazar consiste en seguir estos simples pasos:

1- Desayunar bien, nada de empezar con hambre la jornada. La primera comida del día debe apoyarse sobre todo en las proteínas, algo que ayuda a mantener controlado a su vez el sistema hormonal. Huevos, batido de proteínas o yogur natural son importantes para mantenernos saciados un mínimo de 3-4 horas. Lo recomendable es consumir 15-20 gramos de proteína en el desayuno.

2- Las verduras son claves tanto en el almuerzo como en la cena. Ten muy presente que cuanto más 'verde' comas, menos capacidad de ingerir grandes cantidades de alimentos calóricos tendrás. Champiñones, sopa de verduras o tomates son unas grandes opciones según la temporada. Dicho esto, tomar una taza de sopa de verduras un par de horas antes de comer es una gran opción.

3- Bebe un té verde tras la comida. Se trata de un excelente producto quemagrasas natural gracias a su capacidad termogénica. Esto quiere decir que adelgaza rápido porque aumenta la temperatura corporal, acelera el metabolismo celular y, por tanto, elimina una mayor cantidad de tejido adiposo.

4- El alcohol engorda. Y mucho. Es posible que en una sesión de gimnasio normal quemes las calorías que incorporas al cuerpo en una copa o dos, así que piensa hasta qué punto te merece la pena dicho exceso. Si vas a beber, hazlo sólo de manera muy esporádica y cuantos más días dejes entre las copas, mejor. Como ejemplo, un simple combinado de alcohol con refresco contiene entre 150 y 200 calorías, así que calcula las copas que te estás tomando cada salida con amigos y lo que te va a costar eliminarlas.

5- Si tienes un horario de trabajo habitual, es prudente que comas algo cuando se acerque la hora salir del trabajo, así evita a toda costa la típica máquina de productos altos en calorías que tienen muchas empresas en sus lugares comunes. Sé previsor y llévate una manzana, algunas zanahorias o 4-5 nueces que te sirvan para placar ese apetito que llega en el momento de la merienda.

6- Debes andar. Haz lo posible por dejar de lado el coche o la moto e incluso el transporte público siempre que puedas. Intenta ir al trabajo a pie y si la distancia es demasiado alejada, bien puedes ir en bicicleta o simplemente bajarte algunas paradas de metro o bus antes de tu destino. Tanto en la ida como en la vuelta, sobre todo si tu trabajo es sedentario, tu salud te lo agradecerá y ten claro que es una buena manera de perder gramos paso a paso. Piensa, además, que debes intentar dar 15.000 pasos diarios.

7- Duerme mínimo 8 horas por la noche. Cada vez somos más dados a trasnochar, ya sea por culpa de nuestro trabajo, el estrés de la vida cotidiana o para no perdernos el último capítulo de nuestra serie favorita. Error. Debemos aceptar como una costumbre descansar más tiempo por las noches. De esta manera, nuestro cuerpo ayunará más horas y se reparará de manera más efectiva y es que de lo contrario nuestro metabolismo se ralentiza y tendremos la necesidad de consumir más hidratos de carbono al día siguiente.

8- Come 'lo que quieras' un día a la semana. No se trata de empacharte hasta no poder ni levantarte de la silla, pero es lógico pensar que no debemos acostumbrar a nuestro metabolismo a consumir el 100% de los días una dieta clonada, ya que terminaría por 'adaptarse' a ese déficit calórico y dejaría de quemar kilos. Introduciendo alimentos 'menos dietéticos' una vez por semana le estaremos mandando la señal de que no debe relajarse. Es igual que hacer siempre los mismos ejercicios de musculación en el gimnasio: si no varias el movimiento y el peso, el músculo no crecerá como debe.



