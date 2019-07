Trucos adelgazar | El ejercicio para adelgazar rápido que puedes hacer en tu casa

Adelgazar es más fácil de lo que parece. Ya estamos en pleno verano y muchos todavía no se han puesto a dieta ante la temible 'operación bikini'. Pero no pasa nada, que estás a tiempo. Al menos si haces los ejercicios adecuados podrás adelgazar fácilmente. En los últimos meses, en muchos gimnasios se ha puesto muy de moda un deporte que a buen seguro te va a recordar a un juego de la infancia: se trata, cómo no, del salto a la comba. Algo tan sencillo como eso puede suponer una más que importante pérdida calórica. ¿Cuál es la razón? Saltando vas a conseguir que tu corazón, y por tanto tu metabolismo, se aceleren, quemando más calorías.

Como ya te puedes imaginar, es un ejercicio que no necesitas hacerlo en el gimnasio... siempre que lo hagas en un espacio adecuado y minimizando el riesgo de caídas o golpes con objetos cercanos. Tampoco es necesario que empieces haciendo esta técnica para adelgazar durante media hora, pero dedícale cada vez más tiempo. En esto (como en las carreras, cualquier deporte o en un simple paseo) lo más importante de todo es que empieces poco a poco de tal manera que sea sencillo. Si el ejercicio te supone un gran sacrificio desde el principio, vas a acabar dejándolo si no cuentas con una fuerza de voluntad fuera de lo común.



No todo es deporte

Eso sí, recuerda que no sólo de deporte vive el ser humano. A la hora de perder peso y adelgazar también es importante que te fijes en otra cosa: lo que comes y lo que bebes. Y es que en verano es más fácil que comas mejor de lo normal y que por lo tanto pierdas los kilos que te sobran.

En este sentido es más que importante que te sumes a la moda de la 'real food'. Fruta, verdura o carne, pero todo elementos que no sean ultraprocesados. Todo ello te ayudará no sólo a bajar de peso quitándote lo que te sobra, sino que te ayudará a que estés más saludable, que al final es lo más importante. La bajada de kilos también es sinónimo de salud, no sólo de estética. Manteniendo el peso adecuado vas a conseguir una importante reducción de las probabilidades de padecer una enfermedad relacionada con la obesidad. Esperamos que todos nuestros consejos te hagan llevar una vida más sana y saludable.



