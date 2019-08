Estos son los ejercicios más eficaces para perder peso

El verano no es excusa para dejar de practicar deporte. La vida saludable es una constante y, por ello, las vacaciones no están exentas para mantenerse en forma. Eso sí, si te has descuidado un poco durante tus días de relax, te interesarán los siguientes ejercicios. Hay una serie de prácticas deportivas que se convertirán en tu aliado perfecto para deshacerte de esos kilos de más que has cogido durante tus vacaciones.

Existen varios deportes que son muy fáciles de realizar y que están al alcance de prácticamente todo el mundo. Se trata de ejercicios muy eficaces para perder peso.



Caminar

Correr

Ir en bicicleta

Natación

Entrenamientos de fuerza

Este ejercicio que hacemos a diario puede tener grandes. Pero a la hora de, un estudio de la Universidad de California (2012) demostró que andar es casi tan efectivo como correr. En dicha investigación se midió el gasto energético de varios individuos mientras andaban y corrían 1'6 kilómetros. El resultado fue que correr quemaba solamente unas pocas calorías más de media que andando.Es el deporte de moda de estos últimos años y es fácil descubrir por qué. Los beneficios son muchos a la hora de lanzarse a hacer kilómetros:, entre otros. Pero además, el ´´ es uno de los mejores ejercicios para perder peso. El estudio ´Gasto energético de caminar y correr: comparación con ecuaciones predictoras´ (2004), de la Universidad de Siracusa, concluyó que los hombres quemaban unas 124 calorías por 1,6 km., mientras que las mujeres 105Aunque correr yson dos ejercicios perfectos para perder peso, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Al correr se emplea la misma energía para cualquier velocidad, mientras que con la bicicleta ese consumo aumenta si la velocidad es mayor. Edward Coyle, un investigador de la Universidad de Texas, concluyó que pedaleando unos 32 kilómetros a 24,14 km / h se queman unas 620 calorías.. Puedes nadar en la piscina o en el mar y los beneficios serán similares. Se trata de uno de los ejercicios más completos que existen. La Harvard Medical School describe la natación como el ejercicio perfecto. No sólo se queman bastantes calorías por sesión al trabajar casi todos los músculos del cuerpo, sino que además es recomendable para personal con artritis. El mismo estudio asegura que mantenerse a flote mejora el ánimo.Elpuede convertirse en tu mejor aliado para perder peso. Este ejercicio ayudará a fortalecer tus músculos y éstos favorecerán a la hora de quemar calorías.