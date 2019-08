Un pequeño gesto que descuenta 600 calorías al día y te ayuda a perder peso

Cuando nos ponemos a dieta a menudo prestamos toda la atención a la comida para intentar perder peso, sobre todo en los meses de verano con la tan manida Operación Bikini). Nos fijamos mucho en lo que comemos, pero los nutricionistas insisten en que tan importante es lo que comemos como lo que bebemos.

A veces estamos obsesionados pesando alimentos y contando calorías que pasamos dos cosas por alto que son fundamentales: lo primero es que tenemos que preocuparnos por cambiar nuestra alimentación para que sea más sana, no para que engorde menos (un cambio de dieta te durará un mes, un cambio de habitos hará que mejores toda la vida) y lo segundo es que no prestamos atención (o al menos no tanta) a las bebidas. ¿Sabías que cambiando lo que bebes mientras comes o cenas puedes restar hasta 600 calorías al día?

Y es que comer con un refresco, desayunar con un zumo o cenar con una cerveza son, todos ellos, gestos que suman calorías tal y como demuestra el gráfico que te ponemos a continuación y que ha sido elaborado por el nutricionista Joel Torres en su cuenta de Instagram, en la que suma miles de seguidores. El nutricionista hace hincapié en que "las bebidas calóricas pueden hacer que no cumplas tu objetivo a la hora de perder peso y eso que no tendemos a prestarles atención".



Y mucho ojo con esto, porque las marcas que todos conocemos nos pueden llevar a engaño: No basta con cambiar las bebidas azucaradas por un refresco light o zero azúcar (aunque evidentemente ese cambio ya se nota). Hay que ir más allá y entre las bebidas que puedes consumir con cero calorías está, evidentemente, el AGUA.



Ventajas de beber agua para perder peso

Beber agua puede ayudarte a adelgazar por varias razones: la primera es que te sacia. Recuerda que tomarte un vaso antes de cada comida te puede ayudar a que tu estómago esté más lleno cuando te enfrentes al almuerzo y a la cena. Pero ese no es su único beneficio. El agua también te permitirá ir mejor al baño.



Cero alcohol

Pero si hay algo prohibido en lo que respecta a bebidas si quieres perder peso esas son, sin duda, las bebidas alcohólicas. Es cierto que no todas tienen la misma graduación ni aportan a tu cuerpo las mismas calorías pero no es menos cierto que cuanto menos alcohol bebas mejor será para tu salud y para las calorías que sumas. ¿No sabes cuáles son las peores bebidas? Sin duda son bebidas como whisky, ron o vodka, especialmente mezcladas con refrescos azucarados, las que menos se recomiendan a la hora de perder peso. Apunta y resta cada día más de 600 calorías a tu dieta diaria. Recuerda que es importante que, además de cambios en la dieta, introduzcas en tu vida cambios en tu movilidad del día a día para notar las mejoras cuanto antes.

Otros trucos para adelgazar

La proteína que te sacia y te ayuda a adelgazar

El postre de moda que triunfa para adelgazar sin esfuerzo

El superalimento africano para perder peso sin esfuerzo

La especia de moda que te ayuda a adelgazar sin dejar de comer