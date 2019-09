Adelgazar | Las 7 dietas más buscadas: elige la tuya

Adelgazar está al alcance de todo el mundo, pero cada persona es diferente y cada dieta una técnica de adelgazamiento que puede o no funcionar como se espera y en cualquier caso siempre te recomendaremos acompañarlas de algo de deporte. Dejando de lado las famosas dietas milagro, estas son las más buscadas en 2019 para perder peso:



Dieta détox

La dieta détox consiste en la eliminación de toxinas, algo que la gente pretende, sobre todo, tras los periodos vacacionales, tanto veraniegos como invernales. Existen batidos y zumos que ayudan a poner en práctica este método, pero lo cierto es que no hay que abusar en absoluto de ello (una semana con ello tras los excesos vacacionales, como mucho), ya que nuestro cuerpo es más que capaz de limpiar las odiadas toxinas de manera natural. Un poquito de deporte y dejar de lado el alcohol viene bien para ello.



Dieta keto

La dieta cetogénica o Keto es una de las más buscadas en 2019 y eso que no resulta especialmente fácil de poner en práctica a largo plazo y en cualquier caso está claro que no vale para todo tipo de personas. La premisa es reducir al máximo el consumo de carbohidratos y sustituirlos por proteínas. De esta manera se busca alcanzar la cetosis, lo que supone la creación de cuerpos cetónicos que actúan como fuente de energía. ¿Sirve para perder peso? Sin duda. ¿Es recomendable? No para todo el mundo, ya que si padeces diabetes o alguna enfermedad metabólica, pasa a la siguiente. Si se pasa de la cetosis a la cetoacidosis puedes pasar por mareos, problemas musculares, mal aliento...



Ayuno estratégico

Hay que tener mucha fuerza de voluntad, pero es evidente que se trata de un truco para adelgazar rápido. Como todo, debe ser regulado por un especialista en caso de querer llevarlo en práctica durante mucho tiempo. En otro artículo ya te hablamos de las bondades de este plan alimenticio que puede lograrse poner en funcionamiento de manera escalonada. Lea el artículo completo, aquí.



Dieta DASH

Si tienes hipertensión arterial o diabetes, esto te interesa. Basa tu dieta en los cereales integrales, las carnes magras, verduras y legumbres e incluso añade frutos secos en su justa medida. Verás cómo mejora tu salud y, de paso, pierdes unos cuantos kilos mes a mes.



Dieta mediterránea

Qué decir de la famosa y orgullosa dieta mediterránea. No todo entra en esta técnica de adelgazamiento, así que pensemos en que nos sobran los ultraprocesados, esas meriendas y desayunos basados en snacks o bollos y cámbialos por frutas de temporad,a vegetales, algún marisco y sin abusar de la carne. No es muy efectiva si se pretende perder mucho peso rápidamente, pero sin duda es una buena línea para marcar nuestra base de menús para niños y adultos.



Dieta disociada

Consiste en separar los diferentes alimentos en grupos en base a sus nutrientes y consumirlos sin mezclarlos, ya que resultarían incompatibles. Para ello se distinguen cinco grupos: hidratos, proteínas, verduras y hortalizas, frutas o grasas. Otra opción es dividirlos en: glúcidos, proteicos y neutros.

Puedes comer más macarrones si al plato no le añades, por ejemplo, chorizo. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo no estaría preparado para metabolizar con la mejor efectividad varios macronutrientes al mismo tiempo. Lo hace, claro, pero al tardar más no lograrás hacer la mejor digestión ni adelgazar.



Dieta atlántica

Es un método para adelgazar basado en la alimentación propia de Galicia o del norte de Portugal. Como puedes imaginar, contiene una gran cantidad de marisco y pescados que deberías comer varias veces por semana, añadiendo frutas, vegetales, legumbres, frutos secos y algo de carne, aunque poca y guisada o a la brasa. Con estos productos reduciremos el consumo de ultraprocesados y perderemos kilos de manera efectiva, rápida y saludable, además de disfrutar de grandes sabores. Es una gran alternativa a la dieta mediterránea.

Como ves, tienes dietas para elegir, pero ninguna de ellas será del todo efectiva si no viene acompañada de algo de ejercicio. No se trata de machacarse en el gimnasio como si nos fuera la vida en ello, sino de mantener una rutina positiva que nos ayude a vernos y sobre todo sentirnos mejor.



