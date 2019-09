Trucos adelgazar: Un sencillo cambio para perder peso de una vez por todas

Perder peso no es sólo cosa de la 'operación bikini' previa al verano y es que es precisamente ahora cuando se deben intentar introducir las buenas costumbres y rutinas positivas a nuestra actividad diaria para intentar adelgazar de manera saludable. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que adelgazar es una carrera de fondo. Y no sólo porque para lograrlo tengas que moverte más (¿Cuántos pasos debes andar al día para perder peso de manera eficaz?). También porque es fundamental que tengas paciencia. No vas a lograr perder en tres días ni en una semana. Pero ¿cuál es el cambio fundamental que te exigen todos los nutricionistas? Lo primero de todo: consumir calorías "con cabeza".

Uno de los expertos en deporte y nutrición más seguidos de las redes sociales, Joel Torres, ponía hace unos días un ejemplo: "si quieres ingerir 1.500 calorías lo que va a marcar la diferencia es que lo hagas comiéndote un café, una coca cola, unas patatas fritas y un sándwich o que, por el mismo precio calórico, ingieras en cambio hasta siete platos de fruta y verdura", afirma este nutricionista. En este sentido la estrategia está clara: debes intentar ingerir cuantas menos calorías mejor (sólo adelgazas si caes en un déficit calórico que te permita gastar más calorías de las que ingieres). Y eso sólo lo vas a conseguir si comes alimentos saciantes.

Es decir: no se trata de pasar hambre. Ni mucho menos. Si pasas demasiado tiempo sin ingerir alimentos y tu cuerpo empieza a notarlo no vas a conseguir adelgazar, si bien existe la teoría del ayuno estratégico (aquí te lo contamos). Tienes que cambiar tu alimentación por algo más sano. De hecho, no es necesario que te prives de nada que no sea insano. Puedes comer todas las verduras que quieras que te alimenten, te sacien y te alejen de la tentación de pararte a media tarde y comer un pincho que puede suponer que suba en exceso el número de calorías que ingieres en un día determinado.

La manzana

Como ya te hemos contado en algún otro artículo, la manzana tiene un alto contenido en pectina, fibra no soluble que se acopla a las paredes del intestino, ayudando a su paso a eliminar los residuos acumulados en las grandes comilonas. Además, este componente tiene un importante papel en la rebaja del colesterol HDL en sangre, según diversos estudios médicos. Así lo constata el artículo publicado por investigadores de la Universidad de Oxford en la revista British Medical Journal, quienes afirman tras una investigación en humanos que con tan solo tomar una manzana al día podría evitarse un número similar de problemas cardiovasculares al que se previene con el clásico tratamiento mediante pastillas con estatinas.

Otro de los grandes beneficios de la pectina de la manzana es que le otorga un gran poder saciante, por lo que puede ayudar a controlar las ingestas cuando la mesa se llena de propuestas tentadoras. Son una herramienta versátil en cocina, que puede presentarse de manera atractiva, sabrosa e incluso glamurosa, sin perder su capacidad de ayudar a conseguir la figura deseada.

En nuestra sección de salud te recomendamos de forma periódica todos los trucos que puedes llevar a cabo en tu día a día para tener una vida más sana. Recuerda que no se trata sólo de (por ejemplo) renunciar a beber alcohol. También tienes que llevar una vida más sana que te permita mejorar en todos los aspectos de tu vida. No en vano el plano psicológico es más que importante a la hora de perder peso.



