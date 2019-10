El alimento milagroso que te hará adelgazar

Llevar una alimentación saludable y que además te ayude en el objetivo de perder esos kilos de más que te sobran no tiene por qué ser un problema. Muchas veces no es una cuestión de buscar dietas sofisticadas ni de comprar productos raros que no es fácil encontrar en el mercado, mucho menos a un precio razonable. La naturaleza es sabia y pone a nuestro alcance muchos productos que tienen propiedades extraordinarias y que entre muchos otros beneficios nos pueden ayudar a adelgazar.

Uno de esos alimentos, considerado por muchos como milagroso, es el apio, gracias a su poder saciante y a las pocas calorías que aporta. Se trata de una verdura rica en vitaminas B1, B2 y B6 que funciona como un auténtico regulador de la dieta, con importantes beneficios para activar las funciones intestinales y depurar los riñones eliminando del organismo el ácido úrico y más residuos tóxicos gracias a su contenido en potasio y sodio.

Estamos ante una hortaliza muy aromática que tiene muchísimas aplicaciones en la cocina, desde ensaladas y batidos verdes, también en sopas de esas que se agradecen ahora que se acerca la temporada de invierno o acompañando arroces, pasta y quinoa.

Conviene seguir algunos consejos a la hora de prepararlo, como sanear los extremos secos y deteriorados, lavar bien las pencas con abundante agua y si es necesario frotándolas con un cepillo, o también retirar las hebras que cubren el tallo con la ayuda de un cuchillo.



Si hablamos de batidos, el apio casa bien con casi todo tipo de verduras y hortalizas, especialmente con zanahoria, pepino, calabaza, puerro o cebolla. Conseguiremos así un alimento nutritivo ideal para acompañar nuestra dieta y perder esos kilos de más de los que queremos desprendernos, además de prevenir la hipertensión y otros trastornos cardiovasculares y la sensación de hinchazón. Es, además antiflatulento. En verano, podemos conseguir que esos batidos sean ideales para ayudarte a adelgazar y además muy refrescantes.

Este alimento tiene también algunas contraindicaciones, no se recomienda consumirlo durante el embarazo ni en caso de afecciones renales agudas. Conviene, como siempre, consultar especialistas y ponerte en manos de un nutricionista además de seguir estos trucos para adelgazar.

