Trucos adelgazar: Tres alimentos sanos y baratos para adelgazar rápido

Adelgazar es más fácil de lo que parece, pero requiere ciertos conocimientos y dedicación. No todo vale. Recientemente, se hicieron públicos unos datos oficiales de la Encuesta nacional de Salud en los que se advertía de la cantidad de personas con problemas de peso que existen en España y es que más del 44% de los hombres tienen sobrepeso y uno de cada 5 padece obesidad; mientras que cerca de un tercio de las mujeres tienen kilos de más, siendo la mitad de ellas incluso obesas.

En este artículo te vamos a ofrecer tres alimentos que te ayudarán a eliminar muchos kilos de tu cuerpo a la vez que reduces la grasa abdominal. Dejando de lado el hecho de que hacer ejercicio es fundamental, vamos a centrarnos esta vez en una simple técnica para adelgazar que nos ayude a lograr el necesario déficit calórico.

No, no te vamos a ofrecer ninguna dieta que te restrinja alimentos (tú ya sabes lo que puedes y no puedes comer ni beber), simplemente te vamos a destacar tres productos que puedes encontrar prácticamente en cualquier supermercado en cualquier época del año a un precio que te podrás permitir. Todos ellos te ayudarán a perder esos kilos de más si lo tomas con moderación, sustituyendo a esas comilonas que se acercan por Navidad.

El primer alimento de la lista es la espinaca, la cual tiene 28 gramos de vitamina C, que pueden reducir la inflamación y disminuir la presión arterial y el cortisol, contiene magnesio. Además, la fibra en este tipo de alimentos es prebiótica, lo que significa que apoyan las bacterias buenas en nuestros intestinos. El hecho es que existen estudios que ensalzan dicho producto como medio para adelgazar e incluso señalan que se puede adelgazar un 43% más si basas tu alimentación general en las espinacas [Lee más sobre las espinacas, aquí].

El segundo producto que destacamos es el té. Es bien sabido que tanto el té como el café son productos que aceleran el metabolismo y sirven para quemar más calorías de nuestro organismo, pero en este caso nos centramos en el té. Sin ir más lejos, el 'Journal of the American College of Nutrition' publicó un estudio realizado por la Universidad de Granada en el que aseguraron que las personas que beben con asiduidad té verde, tienen una masa corporal menor que los que no lo toman. Concretamente el té verde tiene un gran poder depurativo y antioxidante, por lo que además posee un importante efecto anticancerígeno, ayuda en la prevención de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Ya en la culturas orientales se relacionaba esta planta con la idea de retrasar el envejecimiento. [Lee más sobre el té verde].

El tercer alimento al que queremos hacer mención y que debes introducir en tu dieta son las nueces. Hay que recordar que los frutos secos son muy buenos para la salud, pero en ningún caso podemos abusar de ellos. Tal y como ha publicado un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, un puñado de nueces al día ayudará a perder grasa abdominal de manera efectiva, además de ayudarte a excretar más calorías. [Lee más sobre las bondades de las nueces y los frutos secos].



