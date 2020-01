Estos son los cinco pasos para adelgazar comiendo 'real'

Con la llegada del nuevo año 2020, muchos de los propósitos del cambio anual es el de empezar a cuidarse acudiendo al gimnasio, pero sobre todo comer bien, mejor o más sano. Por ello mucha gente se lanza por estas fechas al 'realfooding', pero... ¿sabes lo que es ese concepto?

Olvidar los alimentos ultraprocesados, eliminarlos de la dieta. Esa es la definición que da el nutricionista Carlos Ríos para huir de ese peso de más por no cuidar un poco más la alimentación.

Este concepto y manera de cuidarse mediante la nutrición se basa en un consejo muy básico del nutricionista: "Desconfía de las etiquetas con más de cinco ingredientes en la composición del producto". De hecho ese es uno de los fuertes para Carlos Ríos: saber leer las etiquetas de la comida que consumimos para saber los porcentajes de los ingredientes que contienen y así saber si es sano o no.



Los pasos que debes seguir para hacer 'realfooding'

1. Prestar atención y leer las etiquetas de los productos. Ultrapocesados: aceites vegtales, harinas, sal, azúcares añadidos€

2. Paciencia. Los hábitos, el peso y los alimentos no pueden modificarse de un día para otro, por ello hay que acostumbrarse poco a poco, pasar un periodo de adaptación e incluso sustituir los alimentos perjudiciales por otros más saludables, pero con un sabor similar.

3. A diario. La única forma de que salga adelante el reto de treinta días para comer 'realfooding' debe ser a diario, no vale hacerlo cuando te acuerdes porque no servirá de nada, aunque algún descuido no importa.

4. Más frutas y verduras. La importancia de darle un papel preponderante a este tipo de alimentos en nuestra nutrición ya que facilitan el cambio de rutinas.

5. Planficación. Todo aquel que se lance a cuidar un poco más su dieta debe ser consicente de que una buena organización repercutirá en una mejor alimentación, así como en un ahorra al bolsillo con un menú semanal y consumiendo/comprando lo que se necesite exclusivamente.

El propio nutricionista Carlos Rios asegura que "la alimentación se contagia por hábitos sociales" y el mayor bulo es el de la dieta equilibrada, según ha explicado el nutricionista. "Esta semana una famosa cadena de restauración de hamburguesas ha salido con una chef importante y un dietista diciendo que las hamburguesas con patatas fritas son saludables y equilibradas" ha expuesto como ejemplo paradójico.