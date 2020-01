Un truco para adelgazar sin esfuerzo en pocas semanas

Todavía queda mucho para que llegue el verano y prácticamente es imposible que nos visualicemos en traje de baño, pero a buen seguro que ya estás pensando en adelgazar. No se trata de empezar con una promesa de cada enero con el objetivo de perder peso de cara al lejano verano, sino buscar una mejora efectiva en nuestra salud. Para ello, te proponemos una serie de trucos para adelgazar varios kilos en un plan de 12 semanas que sin duda supondrá un antes y un después en cómo te ves frente al espejo.

Lo primero es no saltarse el desayuno bajo ningún concepto y a partir de ahí tener un horario definido para mantener el orden en las diferentes ingestas diarias. De esta manera evitaremos picar entre horas.



Trucos para adelgazar

De cara a la elaboración de nuestra dieta, tenemos que tener presente que la base de todo será la real food. Fuera ultraprocesados y comida basura. Introduce alimentos ricos en fibra como legumbres, arroz o pasta integral y aumenta la ingesta de frutas y verduras.

Evita eliminar drásticamente los alimentos sanos que te más gusten de tu dieta, ya que puedes generarte un aumento de ansiedad. ¿Y qué puede pasar? Pues que en un momento de debilidad lo mandes todo a paseo. Un ejemplo: si te gusta el chocolate, intenta pasarte al 85% cacao y podrás tomar un par de onzas de vez en cuando. Al final, las propiedades del cacao son muy positivas.

Otro truco es emplear un plato algo más pequeño de lo normal. No se trata de comer en un plato de pan ni de postre, pero seguro que puedes hacerte con alguno de tamaño más adecuado. Llámalo autoengaño, pero con el tiempo te acostumbrarás a comer menos y tu estómago se llenará con menos comida.

Bebe mucha agua. No se trata de beber y beber sin parar, pero sí tomarte un par de vasos de agua antes de comer o cenar. Evita lógicamente el alcohol y también los refrescos, pero si los tomas, que sean Light o Zero. Un truco añadido pasa por beber un vaso de agua caliente sin ningún añadido antes de cada comida y ello tiene un efecto saciante añadido. Pruébalo. Si te interesa, aquí te ofrecemos otras bebidas quemagrasas que te ayudarán a adelgazar de manera eficaz.

Si no eres capaz de hacer deporte, prueba a andar. El déficit calórico tiene como base la nutrición en un 80%, pero si haces algo de ejercicio, verás cómo te cunde mucho más. El día que puedas, anda 10.000 pasos y el que no tengas tanto tiempo, hazlo durante 15 minutos después de cada comida o cena. Verás cómo los resultados no tardan en llegar y son muchos los kilos que lograrás adelgazar en estas 12 semanas.