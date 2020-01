El truco definitivo que debes hacer cada día para adelgazar

Sí, hasta con un bolígrafo y un folio puedes adelgazar. Te resultará extraño pero simplemente esas dos cosas pueden ser muy útiles a la hora de perder peso casi sin esfuerzo y sin ninguna dieta milagrosa o sin cometer atrocidades nutricionales. Solo llevando una vida un poco más sana. Se debe ser muy estricto ya que de lo contrario no seguirás el consejo de la forma en la que debes. Tienes que anotarte en una libreta o en un folio los pasos que has camiando cada día y que puedes consultar todas las noches en tu telefóno móvil, puesto que la mayoría tienen a tu disposición un app con tus datos de salud como los pasos o el tiempo que has dormido. El objetivo para adelgazar rápidamente es alcanzar de manera habitual la barrera de los diez mil pasos. El hecho de escribirlo te permitirá ser más constante y consciente de lo que estás haciendo.



¿Qué dicen los nutricionistas al respecto?

Pero ¿cómo están los nutricionistas tan seguros de que haciendo unos 10.000 o incluso 15.000 pasos al día vas a perder peso? Pues por varias razones. La primera de ellas es que caminando se quema mucha grasa y se consumen muchas calorías. El mecanismo del cuerpo no podría ser más sencillo. Sólo se adelgaza si tienes un déficit calórico. Esto es: da igual lo que leas por internet sólo perderás peso si consumes más calorías de las que metes en el cuerpo. Por eso moverse es tan importante. Ahora bien: para moverte no es necesario que te vayas al gimnasio todos los días durante cinco horas.

Más bien al contrario. En este artículo te contamos hace tiempo cinco hábitos que podías cambiar en tu día a día y que te iban a mejorar la vida en el campo de la salud. ¿Cómo? Haciendo que te muevas más. Si vas a trabajar en coche intenta dejar el vehículo varias manzanas antes de tu oficina.



Si llegas a casa a las ocho de la tarde no te tires en el sofá, da un par de vueltas a la manzana. Cualquier excusa es buena para ir sumando pasos. Si ves que no encuentras ninguna espera a leer este otro artículo en el que te mostramos el secreto italiano para perder peso.





La otra "pata" a la hora de adelgazar es (evidentemente) la alimentación. También tienes que comer cosas sanas. Por eso a la hora de pasarte a la comida real (nada de ultraprocesados o cocina ya preparada), también puedes usar el truco de la libreta: apunta todos los días lo que comes, lleva la cuenta para no perderte nunca y así podrás cocinar una vez a la semana para elaborar un menú con el que vivir de una forma más saludable y perder peso sin esfuerzo. Todo es cuestión de saber cómo hacerlo y de proponértelo.