¿Por qué el murciélago porta el coronavirus pero no muere?

La viróloga y experta en coronavirus Susan Weiss ha explicado que los murciélagos son portadores de todo tipo de virus, desde el ébola al SARS y el MERS, pero no mueren por ellos, motivo por el que conocer su sistema inmune ayudaría a entender mejor a estos virus, que sí son letales cuando traspasan a otras especies animales y luego a los humanos.

Weiss, investigadora y profesora de la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Philadelphia, ha pronunciado este viernes en Barcelona una conferencia sobre el coronavirus 2019-nCoV (Wuhan) en el congreso 'Viruses 2020 - Novel Concepts in Virology', que desde el pasado miércoles y durante tres días ha congregado en Barcelona a más de 200 virólogos procedentes de todo el mundo.

Este congreso se celebra en plena expansión de la última epidemia de coronavirus, que supuestamente tuvo su origen en un murciélago, y que de ahí pasó a un intermediario, en este caso, un pangolín, que se vendía en el mercado de marisco de Wuhan. Por ese motivo, las autoridades chinas decretaron a finales de enero la suspensión del comercio de animales salvajes.

La viróloga, que lleva desde los años ochenta investigado el coronavirus, ha explicado: "Se cree que el origen del coronavirus podrían ser los murciélagos, para estar totalmente seguros deberíamos encontrar un virus idéntico en un murciélago. Es muy probable que sea la fuente", ha afirmado. En este sentido, ha añadido: "Los murciélagos son portadores de todo tipo de virus, desde el ébola hasta los anteriores coronavirus, el SARS y el MERS. Estos animales portan los virus y no mueren por ellos".

Esta investigadora ha apuntado que determinar tanto el motivo por el que los murciélagos no mueren por estas enfermedades, que son letales para los humanos, como la relación entre el murciélago y el virus podría ofrecer información acerca de esta enfermedad. "Se cree -ha añadido- que los murciélagos pueden tener un sistema inmune mejor y mejores defensas, por lo que el virus no les afecta pero cuando llega a otras especies, sí que genera daños".

Los anteriores coronavirus SARS y MERS han tenido como origen el murciélago, desde el que se han propagado a otras especies intermedias y luego han llegado a seres humanos, a lo que la científica ha comentado que "hay menos contacto entre murciélagos y humanos y más entre animales y murciélagos".



"El virus tiene que adaptarse a cada especie"

La científica ha explicado que "el virus tiene que adaptarse a cada especie para propagarse", ya que "al entrar en contacto con una célula hay una proteína en el exterior del virus que entra en contacto con un receptor determinado de la célula, esto es verdaderamente importante porque determina qué células son infectadas y que especie puede ser infectada".

"Esta proteína tiene que cambiar ligeramente para funcionar con un receptor humano o de otra especie y al estar saltando de una especie a otra, tiene que adaptarse para infectar a una especie u otra", ha explicado Weiss.

La científica ha señalado que "la mutación se da como una selección natural", ya que "el virus que muta para saltar de una especie a otra, se adapta a esa especie, replica en esa especie y luego vuelve a saltar", por lo que "un signo de adaptación es no matar al portador, ya que entonces se propaga y su objetivo es replicarse".

También ha afirmado que "no es sorprendente la aparición de este virus, pero sí que lo es que no haya aparecido antes" y ha confesado: "No sé qué podríamos hacer como especie para prevenir que esto volviera a pasar otra vez".

"La gente está haciendo pruebas con antivirales creo que estamos muy preparados en el sentido que sabemos lo que pasa, sabemos que debemos aislar a los pacientes, pero no tenemos una vacuna ni un antibiótico verdaderamente efectivo", ha concluido Weiss.

El congreso ha sido coorganizado por el presidente de la Asociación Española de Virología, Albert Bosch, y por el investigador del HIV Dynamics and Replication Program, Eric O. Freed.