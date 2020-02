Este es el truco definitivo que debes usar en tu cocina para adelgazar sin pasar hambre y sin esfuerzo

Cuando te dispones a adelgazar no todo tiene que ver con la alimentación, pero sí con tus hábitos y por ese motivo tienes una serie de trucos para perder peso, que nutricionistas como Miquel Girones aseguran que si los aplicas en tu vida diaria te ayudarán en tu objetivo de adelgazar. Esos kilos de más que quieres quitarte de cara a la 'operación bikini' para este verano de 2020. Es un buen truco para perder peso de forma saludable y sin ningún riesgo. Eso sí una ayuda que te hará olvidar el temido 'efecto rebote'

El consejo o truco más útil es el de reorganizar la despensa de tu cocina. El nutricionista Miquel Girones explica que lo más importante a la hora de cuidarte es tener a mano productos sanos. No es que debas quitarte o cortarte de comer dulces o procesados, sino que si los tienes lejos o en el supermercado, no podrás acceder a ellos y no los comerás. Y los vas a acabar cambiando por un plátano, unas fresas o un kiwi, por qué tendrás hambre. La fruta siempre es una buena idea y más en esta época del año. La primavera y el verano son las estaciones más apropiadas para empezar a comer más fruta. Aunque hay mucha más variedad. Desde el melocotón a las cerezas pasando por los aguacates, todos ellos muy positivo para tu alimentación.



¿Qué más puedo hacer para adelgazar? Moverme a diario

No obstante tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) es súper importante moverse más. Es necesario para perder peso, y este es el mejor truco para adelgazar rápidamente y de forma saludable, hacer ejercicio de manera diaria. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí caminar y lograr alcanzar la cifra de unos quince mil o veinte mil pasos cada día.