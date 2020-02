Todo el mundo habla de esta fruta para adelgazar y es la más vendida

Cuando te estableces el objetivo de adelgazar lo más importante de todo es modificar la forma en la que comes así como los alimentos que consumes. Y es que la última manera de perder peso es moverse, comer bien y lograr un déficit calórico, es decir, gastar más calorías de las que ingieres. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues sustituir los alimentos ultraprocesados, que en muchas ocasiones los tenemos en nuestra despensa sin darnos cuenta, ya que son hipercalóricos y cambiarlos por productos naturales como la fruta, que aportan más nutrientes y vitaminas, proporcionándote la misma energía para tu vida diaria y, sobre todo, las calorías necesarias para tu organismo.



Así pues es obligatoria y lógico que si pretendes adelgazar debes eliminar todos los postres o comidas a deshora tanto a media mañana o media tarde y sustituirlos por fruta, un alimento natural. No te quedes sin comer, eso no es bueno, come sano. Si hablamos de este tipo de alimentos, el que más de moda está es el aguacate, por todas sus características positivas para el cuerpo humano.



¿Por qué esta fruta ayuda a adelgazar?

El Aguacate tiene muchos beneficios para el organismo humano, puesto que es un alimento con poca grasa, algo súper positivo a la hora de perder peso y quitarte esa barriga que te acompleja en verano antes de la 'operación bikini'. Aunque no todo es mala grasa, más bien al contrario. El cuerpo la necesita para poder quemar energía y seguir con tu día a día sin contratiempos, pero la beneficiosa es la del aguacate.

¿Cómo puedo comer agucate? Este fruto sirve para todo, aunque el mejor momento del día para ingerirlo es en el desayuno con unas tostadas o pan y aceite de oliva. Es una de las cosas a seguir, el desayuno debe ser saciante por qué cuánto más lo sea, menos picarás entre horas. A veces siempre ingerimos dulces para subir rápido el azúcar, pero claro, tu hambre también crece más rápido.

En definitiva el aguacate debería ser la primera fruta que entre en organismo cada día, aunque no la única puesto que a lo largo del día tu objetivo debe ser el de ingerir unas cinco piezas de fruta y verdura al día. Por ejemplo llévate una manzana al trabajo o un plátano para adelgazar rápidamente y llevar una buena alimentación. Y sé consciente de que adelgazr es algo que lleva su tiempo, no te obsesiones. Paciencia y constancia.



