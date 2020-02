Por qué la mayoría de los anticonceptivos están diseñados sólo para mujeres

A día de hoy la mayor parte de los anticonceptivos están diseñados sólo para las mujeres. Fundamentalmente en el hombre están el preservativo y la vasectomía. Parece, aunque todavía no hay nada seguro, que este 2020 verá la luz el primer anticonceptivo inyectable para el hombre, cuya eficacia dicen que será similar a la vasectomía.

En concreto, el Consejo Indio de Investigación Médica completó con éxito este 2019 los ensayos clínicos del primer anticonceptivo masculino inyectable del mundo, con una tasa de efectividad del 97%, según aseguran.

En España el anticonceptivo más empleado es el condón, según precisa el presidente de la Fundación Española de Contracepción, el doctor José Ramón Serrano, en una entrevista con Infosalus, aunque dice que éste se usa mal y a destiempo, y hoy en día quienes más opciones tienen en el campo de la contracepción son las mujeres.

Así, recuerda que el primer anticonceptivo femenino oral llegó a España en los 60. "El inicio de la anticoncepción hormonal empieza en España en 1961 y entonces, para poder tomarlo, las mujeres debían pedir permiso y contar con el consentimiento de sus maridos. Esto, en cierta manera, tiene relación sobre por qué se ha avanzado tanto en la anticoncepción femenina, y tan poco en la masculina", afirma.

Otra de las razones, según relata este especialista, es que no hace muchos años, unos 15 años atrás, dos grandes empresas comerciales punteras en contracepción hicieron una alianza para un anticonceptivo masculino. "Uno se encargaría de poner en marcha una inyección, mientras que otros una pastilla, pero llegó un momento en el que, fundamentalmente por intereses comerciales tras sus estudios de mercado, decidieron no seguir adelante con el proyecto", remarca.

Asimismo, el doctor José Ramón Serrano lamenta que, como el peso de la anticoncepción suele recaer generalmente en la mujer, ya que es ésta la que se queda embarazada, ésa es otra de las razones por las que las mujeres tienen más opciones en materia de anticonceptivos.

A su juicio, todo deberá ir cambiando y se debería trabajar más por aumentar la educación sexual en la población, y la corresponsabilidad en este asunto. Así, señala que desde la Sociedad Española de Contracepción se propugna lo que se conoce como el 'doble método', como método más eficaz de contracepción, y que implicaría a ambas partes de la pareja: la mujer con un método seguro y eficaz (las pastillas combinadas y las de solo gestageno, o bien el empleo de los métodos de larga duración como el DIU o el implante), y luego el hombre con el preservativo.

En esta línea, el presidente de la Fundación Española de Contracepción indica que, a día de hoy, casi todas las iniciativas de anticoncepción masculina parten de la industria privada. "Los ensayos clínicos van encaminados en estos momentos, y algún están bastante avanzados, sobre la maduración del espermatozoide, ya que el espermatozoide maduro es el que escapa de procrear, y se trabaja por aminorar los efectos secundarios en el hombre de estos fármacos", apunta el experto.



La mujer es más cuidadosa

Por otro lado, el doctor en Ginecología y Obstetricia y jefe del servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Francisco Carmona, añade a todo lo anterior, y en otra entrevista con Infosalus, que en general las mujeres son más cuidadosas respecto a su salud y se suelen sentir más libres a la hora de hablar sobre su vida sexual con el ginecólogo.

A su vez, recalca con motivo de la publicación de 'Guía práctica de salud femenina' (RBA) que los métodos anticonceptivos son una herramienta fundamental para que las mujeres tengan el control sobre su vida. "No necesitas pedir permiso a nadie para tomar la decisión de cuándo y cómo querrás quedarte embarazada o, quizás, de no hacerlo nunca. Por eso, las técnicas anticonceptivas son un abanico de opciones que tienes al alcance de la mano para ser tú quien elija cómo vivir tu vida sexual y familiar, y tener control sobre tu cuerpo. Nadie más que tú debe hacerlo", insiste el doctor Carmona.

Aparte, menciona "un problema social muy relevante" y es que, en su opinión, los hombres suelen desentenderse de muchas cosas, y es la mujer sobre la que históricamente recae la función de protección del embarazo por el mero hecho biológico. "La vasectomía muchas parejas ni se la plantean y suele ser la mujer la que acaba asumiendo esa responsabilidad de anticoncepción", sostiene.

Igualmente, cree que no se trabaja tanto en la anticoncepción hormonal del hombre porque hasta la fecha se ha visto que ésta reducía su libido, "algo que no interesa", cuando en la mujer esto ya se produce, y aún así se hace sin que trascienda más allá.

"Hay una serie de problemas sociales y culturales en torno a este tema. La sociedad sigue siendo muy machista y a los hombres nos es muy fácil delegar en la mujer, dejar esa responsabilidad en ellas, incluso en las parejas estables y bien establecidas no se da, no se plantea, el hombre no lo contempla", sentencia el doctor en Ginecología y Obstetricia.