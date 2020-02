Coronavirus: ¿cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

El uso de mascarillas se ha hecho imprescindible en esta crisis del coronavirus. Estas son las recomenciaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su uso:



1.- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



2.- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.



3.- Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



4.- Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.



5.- Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.





¿Debo ponerme una mascarilla para protegerme?

La OMS aconseja el uso racional de las mascarillas médicas para evitar el ?derroche innecesario de recursos valiosos y su posible uso indebido. Esto significa ?que solo debe utilizar una mascarilla si presenta síntomas respiratorios ??(tos o estornudos), si sospecha que tiene infección por el 2019-nCoV ?con síntomas leves o si está cuidando de alguien de quien se sospeche ?que está infectado por el 2019-nCoV. Se ha de sospechar una infección ?por 2019-nCoV si la persona en cuestión ha viajado a una zona de China ?en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV o si ha tenido ?contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga ?síntomas respiratorios.?

