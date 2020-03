Adelgaza en solo cuatro semanas comiendo tres veces al día este alimento

Se da por supuesto, pero no está mal recordarlo de vez en cuando. Comer fruta a diario es fundamental para nuestro organismo. Sin embargo los expertos nutricionaistas han alertado de que en los últimos años se han difundido demasiados trucos, bulos y dietas milagrosas sobre sus beneficios y sus propiedades para adelgazar. Ahora los nutricionistas los desmienten todos como por ejemplo: la fruta tiene no tiene mucho azúcar, tampoco es excesiva comas lo que comas y mucho menos es malo comerla por la noches.

Todos debemos comer tres piezas de fruta al día y este será un 'truco' que te ayudará fácilmente a perder peso en solo cuatro semanas. Aunque no solo vale con eso para adelgazar también debes adecuar esa ingesta de frutas con buenos hábitos alimenticios. Sobre todo intentar llevar una vida activa y cambiar lo que comes por productos naturales, bajos en calorías y lejos de los ultraprocesados. Además comer fruta no tiene por qué ser algo negativo, ni aburrido. Aquí te mostramos opciones para que puedas añadir estos alimentos a tu dieta diaria.

El nutricionista Miquel Gironés desvela las propiedades del consumo de fruta: "Una ración de fruta equivale a 200 gramos más o menos, el peso de una manzana mediana. Un plátano también sería una ración pero en el caso de frutas más pequeñas como el kiwi o la mandarina tenemos que comernos dos unidades para completar una ración". Y es que por ejemplo puedes iniciar la operación bikini y perder peso sustituyendo los refrescos y las copas de alcohol por bebidas como este sabroso batido que te proponemos con pocas calorías para tomar tanto en casa como en cualquier salida que hagas.

Y es que el consumo habitual de fruta no solo te ayudará a adelgazar rápidamente, sino que la puedes ingerir a cualquier hora del día. No tengas ningún tipo de miedo por comerla. De hecho los beneficios que te hemos contado debes añadirle otros que van a terminar de convencerte. La fruta es un buen sustituto de los postres con mucho azúcar o ultraprocesados y solo el hecho de cambiarlos también te hará perder peso, además con un bajo coste calórico.

Menos calorías y más saludable

La demostración es fácil: Un albaricoque tiene 48, una naranja 47, un melón 36, las fresas unas 33, sandía treinta y un tomate tan solo tiene unas 18 calorías. Gironés explica lo siguiente: Una fresa, por ejemplo, es agua en un 92 por ciento como la sandía o el melón. Pero incluso frutas súper temidas como el plátano o las uvas o los higos o la chirimoya te sigue ayudando a perder peso de forma inteligente".