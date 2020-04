Las 10 zapatillas que no deberías perder de vista en la vuelta a correr

Todavía queda un trecho por recorrer pero cada día se acerca el momento en el que el confinamiento se termianrá y se podrá, como mínimo, volver a salir a correr y retomar tus entrenamientos, que no has podido mantener desde casa.

Por ese motivo y para que estés preparado y equipado para el día en el que puedes hacerte otra vez tus kilómetros, hemos preparado en este artículo una selección de las mejores zapatillas en el mercado con su precio y sus especificaciones técnicas, dependiendo de qué tipo de pisada tengas, la superficie sobre las que la utilices o el tipo de entrenamiento que realices.

— 1 NEW BALANCE FUELCELL PROPEL

La firma ha sorprendido con el lanzamiento de esta FuelCell Propel por adaptar la tecnología para un alto aprovechamiento del rebote al entrenamiento diario. Es una zapatilla que tiene una amortiguación reactiva con durabilidad y una alta sensación de confort.

Estas New Balance van dirigidas a corredores que necesitan zapatillas de uso diario ligeras, amortiguadas y reactivas para cualquier distancia a recorrer. No son de competición pero tienen un rendimiento no desmerece el de otros modelos. El peso de de 262 gramos para hombres y 200 gramos para mujeres.

— 2 MIZUNO WAVE SKYRISE

La marca ha priorizado y cuidado una mayor amortiguación y comodidad para el entrenamiento diario. Así se pueden utilizar para tiradas de todo tipo. Este modelo tiene como estrella la mediasuela, genial para aquellos que les gusta notar la amortiguación con la pisada. X-POP es la tecnología que utilizan esta Mizuno. El peso final es de 300gr de hombre y 240gr de mujer.

— 3 BROOKS GLYCERIN

Esta zapatilla está pensada para el entrenamiento diario con pisada neutra o plantillera. Están diseñadas para aquellos corredores que necesiten una amortiguación máxima, pero a la vez suave.

La mediasuela permite amortiguar también en ritmos tranquilos o ser más firme en ritmo rápidos, por lo tanto las puede utilizar cualquier corredor. 301gr en el acabado dehombre y 261gr en el de mujer.

— 4 ADIDAS ULTRABOOST 20

La marca alemana presenta una zapatilla de entrenamiento diario con materiales de alta gama y diseños muy avanzados con tecnología asociada a la NASA. Con 310 gramos está especificada para corredores y corredoras que hagan entrenamientos de rodaje o carreras en las que quieran confort durante todo el recorrido. La mediasela destaca por incluir un 20% más del material amortiguado Boost para dar más confort al correr y capacidad de rebote.

La suela está hecha de con caucho Continental y eso garantiza la tracción y la durabilidad y la malla con tecnología TFP sujeta al pie en todas las fases de la pisada y da transpirabilidad.

— 5 ASICS GEL NIMBUS

Es una zapatilla de entrenamiento diario de alta gama y para todas las distancias. Está diseñada para corredores con pisada neutra y que necesiten una zapatilla de alta calidad para entrenamientos de rodajes y competiciones de larga distancia.

Este modelo ofrece un drop de 10 mm para hombres y 13mm para mujeres con un peso de 310 gramos y 255 gramos respectivamente. Es una gran opción para quien quiera correr o competir a ritmos tranquilos.

— 6 NEW BALANCE FRESH FOAM MORE

Es un modelo con una altura de mediasuela de 30 mm de talón y 26mm en el antepie€ Una mayor altura pero tan solo un drop de 4 mm. La marca ha tenido claro que querían conseguir la mayor amortiguación para el entrenamiento diario. No obstante no debería desentonar en carreras y sobre todo, de larga distancia. Entrenamientos en 4'20 o -4'30 serían los más adecuados.

Su amortiguación permite que cualquier tipo corredor y peso pueden usarlas en busca de esa máxima.

— 7 SAUCONY TRIUMPH

Es un modelo destinado a corredores de peso medio alto y con una pisada neutra. Es ideal para todo tipo de entrenamientos por su amortiguación, pero sobre todo para tiradas largas. Su horma la hace una gran opción para usar plantillas.

Si estás buscando la máxima amortiguación y polivalencia para cualquier tipo de superficie es la mejor opción.

— 8 BROOKS ADRENALINE GTS

Es la mejor arma de la marca para proporcionar una amortiguación estable para corredores sobrepronadores. Es una zapatilla de entrenamiento diario con un soporte integral mediante guías que permiten avanzar la pisada controlando el exceso de pronación

El DNA LOFT y BioMoGo DNA dan una solución biomecánica para la mediasuela que en este caso pretende, por el interior de la zapatilla estabilizar y por el exterior limitar el exceso de movimiento.

Es un modelo basado para entrenamientos de rodajes o competiciones más largas que cortas.

— 9 MIZUNO WAVE SKY

Es una zapatilla pensada para el que busque recorrer grandes distancias y de manera confortable.Su nuevo compuesto XPOP aporta amortiguación máxima, durabilidad, suavidad o reactividad.

Serían muy útiles para todo tipo de tiradas, sobre todo medias y largas. El corredor adecuado para sacarle el máximo rendimiento son aquellos que busque una gran y suave amortiguación , con un buen retorno de energía.

— 10 NEW BALANCE FRESH FOAM 1080

Este es un modelo top en cuanto al entrenamiento diario con una gran amortiguación y comodidad. Pese a soportar cualquier tipo de entrenamiento de rodaje, su peso es bajo y es gracias a la Fresh Foam X.

Este compuesto rebaja bastante el peso total pese a que hay más volumen de material en la mediasuela, asimismo son un modelo con una alta flexibilidad y suaviza la transición de la pisada.