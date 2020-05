Trump: "Vamos a tener la vacuna del coronavirus a finales de año"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington, que su país tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de que acabe el año. "Estamos muy seguros de que tendremos una vacuna a finales de año, a finales de año. Creemos que vamos a tener una vacuna a finales de este año. Estamos presionando mucho", aseguró el Trump durante el relanzamiento de su campaña en una entrevista televisada. "Los médicos ahora van a decir que no debí decir esto pero digo lo que pienso".

Trump se mostró confiado ya que, según señaló, hay muchas compañías que están "cerca" de la vacuna "porque es muy importante". Al ser interrogado sobre que ¿si es otro país quien la consigue antes?, Trump afirmó "me da igual, me quitaré el sombrero. Mirad, tenemos que conseguir una vacuna. Sea quien sea quien la consiga, voy a ser su mayor fan. La quiero. Necesito la vacuna. Este país necesita la vacuna y la vamos a tener a finales de año", insistió el presidente estadounidense, que el próximo tres de noviembre se juega en las urnas su reelección. "Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca, vamos mucho más rápido que ninguna vacuna en la historia. Y la verdad, no me importa si otro país lo logra antes, lo único que me importa es que funcione", destacó.

El presidente de EE.UU. evitó cualquier ejercicio de autocrítica ("Creo que hemos salvado millones de vidas"), pese a que hasta el domingo se contabilizaban 67.000 fallecimientos, y volvió a acusar a China de haber cometido "un error terrible" con el virus que "se niegan a reconocer" y trataron de "encubrir", si bien trató de salvar de sus críticas al presidente Xi Jinping. "China eligió no frenar el coronavirus, tenemos que averiguar por qué", acusó. Y agregó: "Pudo haber sido incompetencia". "Cuando llegue el momento daremos a conocer un informe con lo que creemos que pasó. Creo que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo y no quieren admitirlo", denunció Trump.