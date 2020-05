¿Quieres montar tu propio gimnasio barato en casa?

Nos cueste aceptarlo o no, la mayoría de nosotros hemos ganado unos tres kilos durante el confinamiento y ya va siendo hora de adelgazar. Se han abierto las puertas de casa para poder salir a andar o correr, pero no parece suficiente si queremos rebajar los kilos sobrantes y de paso meternos de lleno en la operación bikini. Para combatir tanto la pereza a salir de casa un día que hace malo o no querer ir al gimnasio hasta que la 'nueva normalidad' lo permita sin riesgo extra, te ofrecemos los mejores consejos para sacar partido a esta opción de manera sencilla y barata. Monta tu propio gimnasio en casa.

Es evidente que lo primero que necesitas es un pequeño espacio. Según a qué aspires, te vale un espacio u otro, aunque si te sobra una habitación o parte de ella, prepárate para ver estas opciones.

Saber de qué presupuesto vamos a disponer es fundamental para planificar la compra, pero no hay que olvidar que esto es una inversión, no un saco sin fondo. No hay gimnasio casero que se precie sin una máquina de cardio. Está claro que se trata de la pieza más importante y a la que más tiempo y dinero deberemos dedicarle, pero encontramos dos opciones que pueden ser asequibles para nuestros bolsillos y básicas para cuidar la forma física:



Artículos para tu gimnasio en casa



Antes de escoger qué máquina es la más adecuada para ti, es conveniente comprobar las principales características de funcionalidad y rendimiento y cuáles son tus hábitos y objetivos. En todos los casos hay un buen abanico de opciones, pero merece la pena si quieres adelgazar o ponerte en forma con un gimnasio en tu propia casa y además económico con ideas como estas.

Existen muchos tipos, pero con unas pocas piezas tendrás de sobra para desarrollar los músculos de tus brazos, hombros, pecho o espalda sin problemas. Unas simples mancuernas ocupan muy poco espacio y las tienes de diferentes pesos. Si además quieres añadir una barra, está claro que irás camino de ser la envidia de la mayoría de gimnasios caseros.

Saltar a la comba no es sólo un juego de niños. Crearte una rutina con este simple objeto es garantía de éxito seguro. Quemarás muchas calorías en poco tiempo con este ejercicio de moda que cada vez aconsejan más los monitores de gimnasio. Es más, como dato, quemas más calorías saltando a la comba 10 minutos que corriendo 40.