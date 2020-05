Adelgazar: El método más sano para perder peso de una vez por todas

Adelgazar de una manera saludable no es una tarea fácil ni sencilla y por eso si hay que tener algo claro es que es fundamental contar con la ayuda de un nutricionista que te pueda servir como guía y como experto en esta tarea. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que perder peso es una carrera de fondo. Y no sólo porque para lograrlo tengas que moverte más (unos 15.000 pasos al día es perfecto). También porque es fundamental que tengas paciencia. No vas a lograr perder un montón de kilos en tres días ni en una semana. Pero ¿cuál es el método más sano para perder peso de una vez por todas? Lo primero de todo: consumir calorías con lógica. El déficit calórico es la clave de toda dieta o plan de adelgazamiento.

Joel Torres, uno de los expertos en deporte y nutrición más seguidos de las RRSS, lo tiene claro: "si quieres ingerir 1.500 calorías diarias, lo que va a marcar la diferencia es que lo hagas comiéndote un café, una coca cola, unas patatas fritas y un sándwich o que, por el mismo precio calórico, ingieras en cambio hasta siete platos de fruta y verdura", afirma este nutricionista. En este sentido, la estrategia está clara: debes intentar ingerir cuantas menos calorías mejor. Y eso sólo lo vas a conseguir si comes alimentos saciantes y algo de ejercicio, aunque sea andar.

Es importante que entiendas que no se trata de pasar hambre, ni mucho menos. Tienes que cambiar tu alimentación por algo más sano. De hecho, no es necesario que te prives de nada que no sea perjudicial para tu salud. Puedes comer todas las verduras que quieras que te alimenten, te sacien y te alejen de la tentación de pararte a media tarde y comer un pincho que puede suponer que suba en exceso el número de calorías que ingieres en un día determinado.



¿Y si me monto mi pequeño gimnasio en casa?

Hay que ser muy consciente de que la vuelta a la normalidad en plena epidemia del coronavirus está muy lejos y recuperar tu rutina de gimnasio está más lejos de lo que crees. Aquí tienes algunas ideas por si quieres adelantarte a lo que viene y montarte tu propio gimnasio en casa. Según a qué aspires, te vale un espacio u otro, aunque si te sobra una habitación o parte de ella, prepárate para ver estas opciones.

Saber de qué presupuesto vamos a disponer es fundamental para planificar la compra, pero no hay que olvidar que esto es una inversión, no un saco sin fondo. No hay gimnasio casero que se precie sin una máquina de cardio. Está claro que se trata de la pieza más importante y a la que más tiempo y dinero deberemos dedicarle, pero encontramos dos opciones que pueden ser asequibles para nuestros bolsillos y básicas para cuidar la forma física:



Antes de escoger qué máquina es la más adecuada para ti, es conveniente comprobar las principales características de funcionalidad y rendimiento y cuáles son tus hábitos y objetivos. En todos los casos hay un buen abanico de opciones, pero merece la pena si quieres adelgazar o ponerte en forma con un gimnasio en tu propia casa y además económico con ideas como estas.

Existen muchos tipos, pero con unas pocas piezas tendrás de sobra para desarrollar los músculos de tus brazos, hombros, pecho o espalda sin problemas. Unas simples mancuernas ocupan muy poco espacio y las tienes de diferentes pesos. Si además quieres añadir una barra, está claro que irás camino de ser la envidia de la mayoría de gimnasios caseros.

Saltar a la comba no es sólo un juego de niños. Crearte una rutina con este simple objeto es garantía de éxito seguro. Quemarás muchas calorías en poco tiempo con este ejercicio de moda que cada vez aconsejan más los monitores de gimnasio. Es más, como dato, quemas más calorías saltando a la comba 10 minutos que corriendo 40.

