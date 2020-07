¿Qué síntomas puedo tener tras pasar la Covid-19? Fatiga, insomnio, alopecia...

Cuatro meses después del punto álgido de la pandemia por Covid-19 en España, muchos de los pacientes que ya han superado la infección están padeciendo un amplio abanico de síntomas posteriores. Desde la fatiga extrema hasta la pérdida de masa muscular, trastornos del sueño, tos, alopecia, ganas de llorar o lesiones pulmonares según aseguran las unidades poscovid de los hospitales.

El médico internista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Chus Domínguez Santalla ha hecho unas declaraciones a EFE después de haber analizado la situación tras haber atendido a casi un centenar de pacientes desde el mes de junio.

"No están al cien por cien. No todos. Pero digamos que un 40 por ciento", explica y detalla que la astenia es habitual, "una fatiga que no se corresponde con la actividad que acaban de hacer". No obstante lo que más llama la atención al doctor es que "no solamente se resienten los que han estado en críticos".

A priori los pacientes que han estado en la UCI sufren amiatrofia por el síndrome tipo del paso por la Unidad de Cuidados Intensivos: la polineuropatía del enfermo crítico. Aunque los casos más graves tienen dificultad para caminar. "Y a pesar de que en algunos casos, desde el alta, hayan transcurrido más de dos meses", explica.

Un 30% de los ya despachados "muestra todavía algún síntoma respiratorio", como tos o sensación de falta de aire, y ello aunque la radiografía ya se haya normalizado, subraya.



Otro síntomas€

"Muchos tienen trastornos del sueño y están frágiles emocionalmente. Y yo tampoco sé qué porcentaje de esto es debido a la situación que hemos vivido todos con el confinamiento, a la que hay que sumarle el estar ingresados en un hospital algunas semanas, solos en una habitación, y con dificultad para comunicarse", expone en la doctora.

Por otro lado algunos de los pacientes recuperados también reportan dificultades para conciliar el sueño o que se encuentran frágiles emocionalmente y lloran. Incluso algunos relatan un episodio relacionado con el estrés y la tensión: la caída del pelo. "No creo que sea directamente un efecto del SARS-CoV-2 y sí en cambio del estrés al que han estado sometidos", afirma la doctora.

"Muchos tienen una pérdida de masa muscular considerable y necesitan volver a aprender a dar pasos. Varios de los que he visto estos días ya son capaces de hacerlo solos y otros necesitan venir acompañados por un familiar. Estos no son muchos, por suerte".