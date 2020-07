La mascarilla será obligatoria en todo momento en la Comunitat Valenciana

La consellera de Salud Pública Ana Barceló ha anunciado en rueda de prensa esta mañana que el uso de la mascarilla va a ser obligatorio en toda la Comunitat Valenciana para mayores de seis años aunque se mantenga la distancia de seguridad de metro y medio. Barceló ha explicado que ha ido variando a lo largo de la semana el perfil de los contagiados y en los últimos días se ha multiplicado por cuatro el número de contagios en los jóvenes entre 20 y 40 años debido, principalmente, al ocio nocturno.

La mascarilla va a ser obligatoria en todos los espacios menos en playas, piscinas y espacios naturales y para todos excepto para menores de 6 años o personas con problemas respiratorios. Barceló matiza que se han de usar las quirúrgicas e higiénicas y que no están permitidas aquellas con válvulas respiratorias excepto por motivos de trabajo.

Además, recuerda que a partir de ahora va a ser obligatorio llevar puesta las mascarillas en las terrazas cuando no se esté consumiendo. El aforo de las terrazas se mantiene al 75 % y la ocuupación máximas será de 20 personas por mesa. En el ocio nocturno, por su parte, la limitación de aforo se mantiene en un tercio.

Barceló ha cuantificado en 20 el número de brotes que tienen seguimiento de contacto para poder perimetrarlos cuanto antes, entre ellos el brote de Gandia o el de Santa Pola. Respecto al primero, la consellera ha ordenado el cierre de todo el ocio nocturno de la ciudad para poner freno a la expansión del virus. Respecto al brote de Santa Pola, ha explicado que se va a hacer un amplio estudio para contactar a todo aquellos que estuvieron en una discoteca de la localidad los días 10, 11 y 12 de julio donde se ha detectado un brote que ya afecta a cinco personas.

Barceló ha pedido no olvidar todo lo que hemos pasado, todo el trabajo que ha hecho el personal sanitario en las UCIs, en hospitales y no olvidarnos de todos aquellos que ya no están. Ha recordado que todavía queda un largo camino que recorrer hasta que esté disponible la vacuna y por eso pide "responsabilidad a todos".

También te puede interesar:

- Este domingo, gratis, el práctico portamascarillas de SUPER