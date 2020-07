Ola de calor en España: Recomendaciones para las altas temperaturas

La ola de calor ha llegado este jueves a España. Trece comunidades han activado la alerta por temperaturas muy altas, entre 40 y 41 grados, o por tormentas, con especial incidencia en el País Vasco, donde hay aviso rojo por intenso calor, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.



Estas son algunas recomendaciones para sobrevivir a las altas temperaturas:



El coche, un peligroso invernadero

El calor ya está aquí



Recuerda que 20 grados fuera del coche son 40 grados dentro de él.

No dejes a los niños dentro.



La mayoría de las victimas por hipertermia tienen menos de 5 años, ya que la temperatura corporal en esas edades se incrementa mucho más rápido que en un adulto pic.twitter.com/KSUcvLfG4p — Policía Local Andújar (@PLAndujar) June 24, 2019

Cuidar de nuestras mascotas

Cuando saques a tu perro ?? a pasear ??aplica la regla de los 5" ?? ¿Aguantas tú 5" ?? el calor del asfalto? ??



A ellos les pasa igual en las almohadillas de sus patas ????



Quizá sea el momento de sacarlo de paseo por el parque, buscando algo de sombra.#YoSiPuedoContarlo pic.twitter.com/ID7Z0vX4pl — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) June 21, 2019

Cómo se detecta un golpe de calor

Practicar deporte con el calor

Si vas a hacer deporte con esta #OlaDeCalor #canícula #caló #caloret ?????? evita las horas centrales del día e hidrátate bien pic.twitter.com/iDGFgv6doL — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) June 24, 2019

Un primer consejo también aplicable a adultos que están al cuidado de menores:por un golpe de calor en pocos minutos. Según un informe de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de Pediatría, con una temperatura exterior de 39º, el interior del coche se calienta a más de 60ºC en tan solo 15 minutos.La Guardia Civil recoge un truco para determinar si es adecuado sacar a nuestros perros a la calle. Se trata de ladurante cinco segundos y, en el caso de que no podamos soportar la temperatura, llevar a nuestra mascota en un parque donde haya sombra o buscar otro momento para el paseo. Asíen las almohadillas de sus pezuñas.Por otro lado, para prevenir que nuestras mascotas sufran golpes de calor, Royal Canin recomienda que el animal, que no haga ejercicio intenso los días de mucho calor y no dejarlo encerrado en lugares calurosos, especialmente en el coche.Los principales síntomas de un golpe de calor sony debilidad; mareos, náuseas y vómitos; calambres musculares; dolor de cabeza intenso y confusión; respiración superficial y rápida; ritmo cardiaco muy rápido y pulso débil.Ante un golpe de calor es necesario, según el mismo informe. Así, debemos llevar al afectado a la sombra, llamar al teléfono de emergencias 112 y, mientras llega la ambulancia, darle aire con un abanico o ventilador, enfriar su piel con paños de agua fresca, pero no fría, y darle de beber poco a poco.En el caso de los animales, se puede determinar que están sufriendo un golpe de calor cuando, aumento de su temperatura corporal, temblores, debilidad muscular, falta de equilibrio, vómitos, diarreas o incluso pérdida de conciencia, según explica Purina.Para aquellos que tengan pensado hacer deporte durante la ola de calor, es conveniente tener en cuenta las siguientes indicaciones:ni tampoco bebidas muy dulces ni calientes; usar ropa suelta, de materiales ligeros y de colores claros; no realizar ejercicios físicos en ambientes calurosos; protegerse del sol usando un sombrero o una sombrilla; usar cremas solares de, como mínimo, factor de protección 15 y evitar actos públicos o lugares cerrados sin ventilación.