Cinco desayunos sanos para adelgazar en verano

De acuerdo a los especialistas, el desayuno es la comida más importante del día. También debe serlo si pretendes hacer una dieta, ya que es esencial que el metabolismo arranque con fuerza una nueva jornada y nos ayude a quemar calorías. Y en esto de perder peso, es fundamental que el cuerpo consuma más calorías de las ingeridas diariamente: es la fórmula para perder volumen, grasa abdominal y finalmente peso.

Pero, ¿cuáles son los mejores alimentos si quieres perder peso desde el desayuno? Te proponemos una lista con los cinco mejores alimentos, aunque también puedes adelgazar controlando tus bebidas. Puedes combinarlos de la forma que más te gusta. Lo importante siempre es, antes de hacer una dieta, visitar a un especialista y atender a sus recomendanciones. Una dieta siempre debe ser equilibrada y se ha de compaginar con la práctica de deporte de forma moderada (aunque puedes adelgazar sin hacer ejercicio).



Trucos para adelgazar

Algunos consejos para adelazagar desayunando indican que hay un alimento estrella: el café. Varios estudios aseguran que la cafeína no solo te despierta por la mañana, sino que aporta energía y ayuda a perder peso. Según Scientific Reports, el café estimula la llamada 'grasa marrón', la grasa que nos mantiene calientes al quemar calorías y por eso ayuda en la pérdida de peso.

Según este investigador, "la grasa marrón se encuentra principalmente en la región del cuello, por lo que pudimos visualizar a alguien inmediatamente después de tomar una bebida para ver si esa grasa se calentaba". Y esa bebida fue el café. "Cuanto más alta sea nuestra tasa metabólica, más fácil será perder peso". Eso sí, pese a que esta bebida es buena porque además acelera el proceso digestivo, no se debe abusar en su ingesta. Puede derivar en ansiedad o en insomnio.

Otro alimento óptimo para incluirlo en tu desayuno son los huevos, muy ricos en proteínas y saciantes. Un estudio demostró que sustituir una tostada de pan por huevos ayudaba en un 65 por ciento en la pérdida de peso. No obstante, algunos doctores recomiendan no abusar en su consumo porque puede disparar tu colesterol. La única especificación, que no sean fritos. Pueden ser cocidos, en tortilla, escalfados, etc.



Perder peso rápido: consejos

Adelgazar en verano es posible, no lo dudes. Un tercer ingrediente interesante sería la avena, cuyas propiedad son muy interesantes como ya te hemos contado en este post. No sola es baja en calorías además ofrece un alto porcentaje de fibra y proteína y tiene un importante efecto saciante. Sus betaglucanos pueden ayudarnos a reducir el apetito y el azúcar en la sangre, acelerando el proceso de la pérdida de peso.

Los plátanos son otro de los alimentos recomendados. De igual modo que la avena, también tiene estupendas propiedades saciantes (perder peso sin pasar hambre) y mucha fibra. Los expertos recomiendan comer cinco piezas de fruta o verdura al día. Puedes, para hacer un buen combo, elaborarte un batido con avena y plátano mezclado con yogurt, por ejemplo.



Alimentos para perder la grasa abdominal

Otro interesante alimento serían los frutos rojos: arándanos o grosellas por ejemplo. Lo mejor es combinarlas con otras frutas, semillas y con algunos frutos secos como las nueces. Estos alimentos son muy ricos en nutrientes y tienen un bajo nivel de calorías, siendo una alternativa muy inteligente para los desayunos.

De hecho, un estudio sobre los frutos rojos demostró que incorporándolas en las meriendas se beneficiaba considerablemente al proceso de pérdida de calorías. Y con ello, también perderas esa grasa abdominal que te atormenta, sobre todo en los meses de verano.