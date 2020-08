Lista de productos sanitarios que incumplen la normativa

El Ministerio de Sanidad ha ampliado esta semana la lista de productos sanitarios como mascarillas, guantes o batas que incumplen la legislación correspondiente y que, por tanto, carecen de garantías de seguridad, eficacia y calidad, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha actualizado el listado tras detectar en el mercado varios lotes de estos artículos que, en su mayoría, tienen certificados de marcado CE falsos, pero también que no respetan los requisitos de calidad y eficacia o con defectos en su etiquetado.

Entre ellos, las mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas y guantes de látex fabricadas por la empresa suiza Medical Industrial Company Worldwide AG por certificado falso, que se suman a las decenas de lotes de los que ya había alertado con anterioridad y que son los siguientes:

- Mascarillas de la francesa UCN Pharmaceutical.

- Mascarillas de la polaca HOS-MED Management.

- Mascarillas quirúrgicas chinas de fabricante ilegible distribuidas por el representante alemán Shanghai International Holding Corporation.

- Mascarillas desechables médicas de empresa china ilegible.

- Mascarilla quirúrgica de tres capas de la empresa húngara MEDICOMP Kft.

- Mascarillas faciales quirúrgicas de la empresa estadounidense Daara Pharma Supplies.

- Mascarillas quirúrgicas de la empresa china Anhui MedPurest.

- Mascarillas de la rusa NEFTEPROM-AJ PHIWES.

- Mascarillas de la empresa china Shangai Drawell Scientific Instrument Co.

- Mascarillas de la empresa tailandesa THANYATORN SAFETY.

- Mascarilla desechable de la empresa china Yiwu Medco Health Care.

- Mascarilla quirúrgica desechable de la empresa china Guangzhou Renault Biotechnology.

- Mascarilla protectora desechable SHCHEMICAL de la empresa china Wenzhou WiBao Electrical Co.

- Mascarilla quirúrgica estéril desechable de la empresa turca Yildiz Plastik Sanayi.

- Mascarillas de tres capas de la empresa siria Shiffa Plaster.

- NM Med Mascarilla quirúrgica desechable 50 unidades tres capas de la empresa turca Metince Tekstil.

- Mascarilla infantil de la empresa china Jiangsu Tianzhang.

- Mascarillas desechables de la empresa turca Atos Saglik.

- Cuatro lotes de mascarillas quirúrgicas con información ilegible sobre su fabricante y su representante.

- Mascarillas de la empresa polaca Baltimer.

- Mascarilla quirúrgica desechable (estéril) de la empresa china Luohe Shunkang Medical Supplies.

- Mascarilla quirúrgico de la empresa china Tianchang Dongan Protective Equipmento Co.

- Mascarillas de la china Lyncmed Medical Technology.

- Mascarillas de la empresa china Wugang xiezhong Medical Equipment Co.

- Mascarillas médicas de Wugang Xiezhong Medical Equipment.

- Mascarillas de la empresa sudafricana PAGE GLOBAL PTY.

- Mascarillas desechables de tres capas y mascarillas quirúrgicas de la empresa camerunesa EVERGREEN.

- Mascarillas desechable de la empresa Hebei Jingde, cuyo representante autorizado es CMC Medical Devices & Drugs con sede en Málaga.

- Mascarilla médica de la empresa china Jiangsu Cherish Medical Technology.

- Mascarilla médica y quirúrgica de la empresa china Anqing Jianxin Medical Material.