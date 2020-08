Siete trucos de éxito para perder peso según un especialista

A la hora de perder peso existen distintas fórmulas y quizás demasiada información en Internet. Trucos para perder peso, bebidas quemagrasas que pueden ayudarte o incluso pautas para adelgazar sin hacer dieta. Lo más difícil puede ser escoger el camino a seguir y luego ceñirte a las reglas, aunque en cada uno de ellos debes incorporar al cien por cien una alimentación regular y sana, además de establecer una dieta estricta en la que controles la comida que consumes y equilibrada (baja en grasas, carbohidratos y azúcares) y de hacer algo de ejercicio. Por ello será de vital importancia que tengas mucha fuerza de voluntad.

Ante todo está la inteligencia de cómo actuar. Por eso también es imprescindible seguir las recomendaciones de los especialistas y por eso te traemos a Autumn Calabrese, una de las personas que más sabe en el mundo del fitness sobre la pérdida de peso. De hecho, recientemente publicó en EEUU un libro con todos sus trucos que se hizo líder de ventas. En la revista 'Eat this Not that' ha querido resumir algunas de las claves para que podamos perder peso sin efecto rebote.



Cuidado con las porciones

"Si consigues dominar las porciones, habrás ganado la batalla. Tendemos a comer en exceso todos los días y en demasiadas cantidades". Según Calabrese, hemos de reducir el tamaño de nuestros platos.



Ordena tu despensa

"Deshazte de todos los alimentos procesados. Mientras los tiras a la papelera, echa un vistazo a su etiqueta y a la información nutricional: socio, azúcares, harnas procesadas y un montón de productos químicos impronunciables. Si esa basura no está ahí para tentarte, no la comerás".



Tienes que beber mucha agua

Recuerda que no debes consumir refrescos con azúcar ni tampoco beber alcohol. Lo más recomendable es que bebas mucha agua: un líquido incoloro, inodoro e insípido que es un elemento principal para la vida. Además, el agua no es solo vital para la dieta, sino para mantenerse hidratado.



Consume verduras

Has de evitar todo tipo de snack industrial y entre horas: en su lugar opta por unas verdudas o frutas de temporada. Es el alimento idóneo para almuerzos o meriendas.



Reduce el consumo de sal

El sodio, principal aporte de la sal, hace que retengas líquidos y tengas la sensación de estar hinchado. Además es perjudicial para el corazón y puede provocar efectos negativos de hipertensión.



Evita el azúcar

No solo está presente en la bollería y en los dulces, sino también en algunos procesados y también en los refrescos. Evitar el azúcar es importantísimo para perder peso y evitar enfermedades.



La actitud, fundamental

"Apunta al progreso, no a la perfección", dice la experta. "Si te sientes frutrado porque vas un poco lento y la báscula no se mueve, busca otros indicadores de éxito". Lo importante es tener una actitud positiva.