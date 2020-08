Los tres productos más vendidos de Amazon Deportes

Las vacaciones de verano van llegando a su fin y la 'nueva normalidad' en estos tiempos de COVID-19 que se nos prometió parece que nos alejará de los gimnasios. Esas promesas de adelgazar, esculpir el cuerpo o apuntarse al gym parece que no serán tan fáciles como en años anteriores.

No tardes mucho en montarte tu propio espacio deportivo personal. Para ello, hemos seleccionado tres de los productos más vendidos de Amazon. Todos ellos son un buen ejemplo de cada una de sus áreas.



La bicicleta

Un modelo económico para sacarle rendimiento durante todo el tiempo que desees. Se trata de una bicicleta plegable con 8 niveles de resistencia. La tienes disponible tanto con respaldo como sin él. Tiene una moderna pantalla LCD para no perder detalle de tu progreso. Pincha sobre la imagen y podrás ver todas sus características o comprarla.

Reloj del futuro

Eso de dar la hora ha quedado obsoleto. Ahora los relojes son inteligentes y modelos como este pueden ofrecerte un registro de tu rendimiento deportivo. Registra hasta 12 conjuntos de datos diferentes y puedes sumergirlo 50 metros en el agua. Pincha sobre la imagen y podrás ver todas sus características o comprarlo.

Las pesas de Amazon

Que no puedes ir al gimnasio a hacer pesas, pues tenlas preparadas en tu casa. Las hay de muchos precios, pesos y colores. Te podrás poner cachas a tu ritmo sin necesidad de salir de casa, algo perfecto si hace mal tiempo, tus horarios no te lo permiten o si directamente no puedes acceder al gimnasio. Pincha sobre la imagen y podrás ver todas sus características o comprarlas.