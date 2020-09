El coronavirus puede afectar a los testículos.

Fiebre, dolor de garganta, náuseas, malestar generial, diarrea y ahora también orquitis.... o inflamación de testículos. Lo infección por coronavirus, en este caso en hombres, no deja de sumar nuevos síntomas. El último en sumarse al posible cuadro médico de la patología es la inflamación de los testículos que cursa con dolor y que podría acabar ocasionando problemas de fertilidad si no se toman medidas para atajarla. Ésta es una de las conclusiones de una de las últimas publicaciones del American Journal of Emergency Medicine sobre el tratamiento de un paciente que tenía los testículos inflamados después de dar positivo por coronavirus.

Esta publicación refleja que el paciente dio positivo por coronavirus y que además de los síntomas típicos de la enfermedad, como fiebre, fatiga o tos, acudió a urgencias por un fuerte dolor en la entrepierna. Durante la consulta, el equipo médico que le trató constató una inflación bilateral (de los dos testículos) con dolor que radiaba a toda la zona pélvica. El paciente tuvo que ser ingresado durante una noche para bajar la inflamación.

Una de las principales causas de la orquitis es la infección bacteriana que afecta a los testículos. El tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios soluciona esta patología que, de no tratarse, podría dañar la calidad de los espermatozoides y por tanto de la fertilidad del paciente. Por el momento, la publicación recoge este caso médico y cita antencedentes de pacientes positivos por covid que también experimentaron dolores similares en los testículos.