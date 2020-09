El batido definitivo para adelgazar y quemar grasa según los nutricionistas

En muchas ocasiones buscamos cómo quemar esa grasa que tenemos en el abdomen y que no logramos quitarnos por mucho que hagamos ejercicio o comamos mejor. Muchos hemos intentado hacernos con batidos para bajar de peso, reducir grasa, depurar nuestro cuerpo, en definitiva, sentirnos mejor. Para ello te proponemos un batido a base de fruta y un ingrediente que muchas veces pasa desapercibido y que, además de sabor, es beneficioso para el riñón y el sistema digestivo, alivia las flatulencias y los retortijones y que no es otro que el perejil.

Para ello necesitaremos medio melón, dos pepinos, dos peras, el zumo de dos limones y unos 20 gramos de perejil. Además, utilizaremos 250 mililitros de agua para lograr licuar mejor todos los ingredientes. También es aconsejable usar unas semillas de chía. Esta semilla contiene dos veces más proteínas que cualquier otro tipo de semilla similar. Para usarlas debemos dejarlas a remojo unos 20 minutos. También podemos dejarlas durante toda la noche y cuando las descubramos veremos como han adquirido una textura gelatinosa que dulcificara su sabor. Este batido nos ayudará a adelgazar fácil y rápidamente y además es uno de los más baratos que podemos realizar en nuestra propia casa y así poder adelgazar fácil y sin pasar hambre. Este tipo de batidos además ayudan a mejorar la piel y el cabello al estar repletos de vitaminas y antioxidantes.



La elaboración

En nuestra batidora comenzaremos por echar los dos pepinos totalmente pelados, las dos peras peladas, sin pepitas y en trozos más o menos medianos. El medio melón lo trocearemos de manera que entre sin problemas en el vaso de la licuadora y también lo verteremos en la licuadora. Utilizaremos entre 10 y 20 gramos de perejil y el zumo de los dos limones. Al batir debemos fijarnos en que la mezcla quede lo licuada que nosotros deseemos. En cuanto al perejil, cuanto más usemos será mejor para las propiedades de nuestro batido, aunque hay que reconocer que quizás el sabor puede ser muy fuerte. Este batido puede sustituir un desayuno o una cena, no se puede abusar tanto de este tipo de bebidas como para sustituirlas por una comida, la principal del día. Con estos ingredientes tendremos como un litro y medio de esta bebida. Lo mejor es refrigerarla para poder usarla si no la hemos terminado la primera vez de la toma.

Este batido ayuda a desintoxicar el cuerpo, a quemar la grasa localizada y gracias a las propiedades de la fruta, el perejil y la chía incluso nos vendrá bien para nuestros riñones.