Un segundo caso de enfermedad pone en jaque el ensayo de la vacuna de Oxford

Una nueva incidencia detuvo el pasado 6 de septiembre los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que ha publicado su informe sobre las pruebas. La compañía no ha confirmado el diagnóstico de esta segunda enfermedad, detectada en una voluntaria que enfermó tras recibir la segunda dosis, pero una fuente cercana a los ensayos aseguró a 'The New York Times' que se trata de mielitis transversa, la misma dolencia que provocó la primera pausa de las pruebas, según se publicó hace dos semanas. El periódico estadounidense cita al experto en vacunas Mark Slifka, que advierte que "si aparece un tercer caso de enfermedad neurológica puede ser el fin de esta vacuna".

La de Oxford y AstraZeneca es la principal apuesta de la UE en su cartera de vacunas, aunque las autoridades europeas tienen abiertas negociaciones para adquirir otras cinco.

La mielitis transversa, una enfermedad rara pero grave, puede ser el primer signo de esclerosis múltiple, pero también puede ocurrir por la acción de un virus. Si se confirma que estos casos tienen una relación causal con la administración de la vacuna, la mielitis transversa sería una derivada de la acción del componente viral de la misma.

En el protocolo de 111 páginas publicado por AstraZeneca se establece que su objetivo es lograr un 50% de efectividad en esta vacuna, que es el límite que establece la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

El epidemiólogo del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades Josep Maria Jansà advirtió este lunes en la emisora RAC-1 que "la vacuna no eliminará el virus a corto plazo". "Cuando tengamos la vacuna, además de su efectividad, habrá que ver la aceptación poblacional, porque la de la gripe se la ponen el 35% del grupo diana", explicó.

La directora de inmunización y vacunas de la OMS, Kate O'Brien, señala que serán necesarias dos dosis de la vacuna por persona. "Los 2.000 millones de dosis de los que hablamos es solo la primera fase y la aspiración es tener más vacunas para todas las personas que lo necesiten eventualmente", argumentó.