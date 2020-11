El plan para perder peso antes de Navidad: adelgazar de forma saludable

La Navidad se acerca y con ella los excesos con las comidas y las bebidas de las cenas y comidas. Aunque sean unas fiestas diferentes por la pandemia de Covid-19 seguro que quieres estar preparado para perder todo el peso que quisieras antes de esos días. En solo doce semanas puedes lucir un cuerpo esbelto y estilizado con unos simples consejos para cuidar nuestra alimentación

Debes tener muy en cuenta que hay que eliminar drásticamente las grasas en favor de productos más sanos y saludables con otro tipo de propiedades para nuestro organismo. Con estas directrices podrás adelgazar con seguridad para lograr tu objetivo.



Consejos para perder peso de forma saludable

1.- No saltarse el desayuno: es una comida fundamental y comer no es sinónimo de engordar, ya que nuestro organismo necesita nutrientes para tener la energía suficiente para el resto del día. El hecho de pasar muchas horas sin ingerir nada hará que comas entre horas y sumes calorías que no necesitas. (El desayuno perfecto para ayudarte a perder peso)



2.- Horario de comidas: este proceso para perder kilos debe estar estudiado por ello debes cambiar rutinas para seguir un horario de comidas que te ayude a eliminar picoteos innecesarios. Solo de esta manera acostumbraremos al metabolismo a mantener una regularidad y quemando calorías. (Algunos hábitos para organizar tus comidas)

3.- Alimentos sanos: es importante que mantengas un plan de comidas en el que las fibras tengan un papel relevante. Arroz, pan, pasta integral, legumbres€ son productos que ayudarán a nuestro organismo a tener mayor sensación de saciedad y a perder peso. (Un ejemplo de menú con alimentos con fibra)

4.- Comer frutas y verduras: Evidentemente no puedes dejar de lado a las frutas y a las verduras. Estos alimentos son bajos en calorías y en grasas, además de altos en fibra. Pero no solo eso también vitaminas y minerales fundamentales para nuestro organismo. (La fruta que aconsejan los famosos para adelgazar)

5.- No elimines ningún alimento: evita situaciones que te provoquen ansiedad, sobre todo aquellos que te gusten aunque no sean especialmente sanos. Tómalos de forma ocasional y esporádica y evita que el proceso sea menos costoso.

6.- Raciones pequeñas: también es importante evitar atracones cada vez que te sientes a comer. Reduce paulatinamente las raciones y así tu cuerpo se acostumbrará a ingerir menos cantidades de comida, que en muchas ocasiones generan más calorías de las que necesitas.

7.- Hidratarse bien: el agua es importantísima para perder peso. Si no te hidratas confundirás la sensación de hambre con sed. Un vaso de agua ayudará a que no comas entre horas.

8.- Haz ejercicio: además de controlar la dieta tienes que ejercitar tu cuerpo y quemar calorías. Cuánto más activo seas más calorías quemará tu cuerpo. Hazlo divertido y que se convierta en una rutina saludable. (Ejercicios de abdominales para hacer en casa)

9.- Lee las etiquetas: hay que empezar a hacer una compra inteligente y fijarse en los nutrientes que lleva cada alimento. En muchas ocasiones contienen azúcares añadidos o calorías de más.

10.- Elimina el alcohol: las bebidas alcohólicas aportan calorías vacías que para el cuerpo son complicadas de quemar, apártalas de tu día a día o al menos durante este plan.

11.- Di adiós a la comida basura: aunque te encanten si quieres que el plan salga a la perfección y terminar con esos kilos de más olvídate de las patatas fritas, los snacks o los chocolates. También debes evitar las bebidas azucaradas por zumos u otro tipo de bebidas.

12. Planifica las comidas: es importante que mantengas un orden, un menú. Apunta tus comidas claves y así sabrás qué comprar para ahorrar dinero y qué ingredientes necesitas para cada receta.