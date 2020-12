Un médico muestra lo último que ve un enfermo de coronavirus antes de morir

Pese a los devastadores efectos que la pandemia de coronavirus está teniendo en todo el planeta, hay quienes todavía se muestran incrédulos ante la presencia del virus e, incluso, su existencia. Para ellos, así como para quienes incumplen las medidas de seguridad para evitar la expansión del SARS-CoV-2, un médico estadounidense ha compartido un vídeo en redes sociales mostrando la cruda realidad a la que se enfrentan los moribundos de covid.





Please listen as this is dire. I don't want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ?@DrKenRemy1? ?@WUSTLmed? pic.twitter.com/qwb4eERlfE