Sanitarios advierten de "estafas" en test de empresas privadas para detectar la Covid

Con la llegada de las Navidades, el miedo a contagiarse por covid está aún más latente. Y eso ha hecho que la sanidad privada esté "aprovechándose" de la celeridad de sus test rápidos por covid para atraer a las personas que han tenido contacto estrecho con un positivo y quieren pasar unas navidades "tranquilas", según han alertado profesionales sanitarios. Este colectivo alerta de los peligros de recurrir a este método: "Los centros privados ofrecen un catálogo con precios y el cliente elige uno u otro, lo que hace que no se lleve a cabo un asesoramiento para verificar qué es lo mejor para él". La consecuencia: falsos negativos, una falsa seguridad frente al virus y un aumento de contagios.

Actualmente, las pruebas para la detección del covid no se limitan a los PCR y las pruebas serológicas, como se realizaba durante estos meses atrás ante cualquier sospecha de contagio. Ahora el protocolo ha cambiado y han entrado en escena otros test que sirven para la detección de covid. Este es el caso del test de antígenos, conocido por ser la prueba rápida para verificar cualquier infección y que en realidad se diferencia en dos grandes grupos: las pruebas que detectan una infección actual y las que arrojan un resultado positivo cuando el virus ha estado presente en el organismo, dejando un trazo analizable en forma de anticuerpos.

Los tests de antígenos, conocidos como test rápidos, son la oferta estrella en los centros privados de salud, donde están aprovechando las Navidades para lanzar promociones . Sin embargo, los sanitarios alertan de los riesgos que conlleva un test rápido y de desinformación al respecto, con un resultado que no es del todo fiable.

La sanitaria Náyades Férriz señala que en muchos casos no se individualizan las consultas en estos centros. "La sanidad privada va vendiendo pruebas sin dar más explicaciones y, en muchas ocasiones, sin individualizar ni aconsejarte cuál es el mejor test para tu situación concreta. Ellos ofrecen un catálogo con precios y el cliente elige uno u otro sin mucha más información". De esta forma, la sanitaria advierte de que estas ofertas están al alcance de todos: en cuanto se busca un poco de información, aparece una gran cantidad de centros privados que "te venden un resultado inmediato para poder disfrutar de tus Navidades".

Estas fiestas y sus reuniones sociales están provocando que las clínicas privadas lleven a cabo promociones del 50% en sus test rápidos al contratar dos veces su servicio. "El error reside en que la gente se va a la privada en cuanto sabe que fue contacto, se hace un test rápido, que es el más barato, y siempre suele salir negativo porque encima no está indicado para personas asintomáticas, pero a la privada eso le da igual", afirma Férriz.

Sara Pardo, también sanitaria se ha hecho eco de esta problemática y matiza cuándo debe utilizarse una prueba rápida:"El test rápido, conocido como el test de antígenos, se debe utilizar en personas que presentan síntomas de negativo en covid de 5 días de evolución, si no, no es fiable. Aún así, si presenta síntomas compatibles y el test da negativo no sirve para descartar la patología, habría que hacerse una PCR", advierte también la sanitaria. Pardo agrega que en el caso de que el test de antígenos diese positivo sí que se consideraría positivo en covid sin necesidad de PCR.

El mensaje que lanzan ambas sanitarias es que los test rápidos y de autodiagnóstico solo crean una falsa seguridad frente al virus, por lo que recomiendan que si alguien tiene sospechas de ser positivo por covid debe acudir al médico para seguir el protocolo dictado por la Conselleria de Sanidad. "¿Por qué pagar por un test que te lo proporciona la Seguridad Social? No dejemos que hagan aún más caja con este virus", sentencian.



Sanidad rechaza los exámenes de autodiagnóstico

El Gobierno y las comunidades autónomas anunciaron el pasado miércoles un acuerdo unánime para "desrecomendar" los test de autodiagnóstico de anticuerpos del coronavirus. "Estos test, de los que hemos visto cierta publicidad estos días, son los que usted va a una farmacia, lo adquiere y se hace un autodiagnóstico y puede saber si tiene covid o no", explicó el ministro Salvador Illa durante la rueda del prensa posterior a la reunión. El motivo por el que han llegado a este acuerdo ha sido en base a los debates entre expertos y sus informes. Y han recomendado a los profesionales su no prescripción. "Estos test no son adecuados y se recomienda su no prescripción. Puede llevar a engaño", explicó también el ministro. Además, para disipar dudas acerca de la seguridad de estas pruebas, Salvador Illa señaló lo siguiente: "Quien piense que haciéndose una prueba de autodiagnóstico puede pasar las Navidades tranquilamente, se está engañando". Asimismo, en referencia a los test de covid en farmacias, el titular de Sanidad agregó que no hay ninguna decisión tomada todavía.