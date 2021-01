La Generalitat no suspende los exámenes presenciales en la Comunitat Valenciana

La subida en la incidencia, así como la ocupación de las UCI en los hospitales valencianos, que ya están al borde del colapso, han llevado a la Generalitat Valenciana a anunciar nuevas medidas y restricciones. Entre ellas, la del cierre total de los establecimientos hosteleros de manera indefinida.

No obstante, se había especulado con la posibilidad de cambiar la presencialidad de la educación no obligatoria como podría serlo en el ámbito universitario. Algo que hubiera afectado a la presencialidad de los exámenes de enero vista toda la polémica generada estas últimas semanas. Sorprendentemente, las autoridades políticas de la Comunitat no han querido tomar medidas al respecto.

Este es el paquete de medidas anunciado por Ximo Puig y Ana Barceló.