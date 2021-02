La lucha contra el cáncer en 5 historias

La pandemia de coronavirus ha acaparado el protagonismo y la atención sanitaria este último año, pero el cáncer sigue siendo la tercera enfermedad en número de fallecidos en España, con un 20,4% de muertes. En 2020, según un informe del Instituto Nacional de Estadística, fue superada por las enfermedades cardiovasculares (23%) y las infecciosas y parasitarias entre las que se encuentra el covid-19 (20,8%). Con cada vez más avances científicos para su cura y tratamiento, la tatología sigue afectando y mucho a la sociedad. Aquí un puñado de historias para conocer distintas rostros detrás del cáncer y sobre todo, de la lucha contra la enfermedad.



El neurólogo que vive con un cáncer incurable

Ha pasado un año y una semana desde que el médico José María Asensi Álvarez -Chema para los más cercanos- (Oviedo, 1959) supo que padecía un tumor incurable. Es nieto, sobrino y hermano de médicos, y padre de dos médicos residentes (un varón y una mujer) y de una estudiante de segundo de Medicina.

"No pensé en lo bien que me ha tratado la vida hasta que me lo detectaron. Uno se cree inmortal pero no lo es", señala.



"Cuando te dan la noticia hay dos vías: llevarlo bien o llevarlo mal, y yo elegí la primera"

Clara Barcelona, de 43 años y enferma de cáncer. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El 2020 ha sido para Clara Barcelona, aragonesa de 43 años, un año del que aprender y del que asumir, más que nunca, "que en esta vida hay que apechugar con lo que viene y de frente". Le detectaron un tumor pero además, una semana antes de empezar el tratamiento se contagió de coronavirus. "Mi padre se puso muy malo, estuvo a punto de ser intubado, pero afortunadamente lo superó. Allí fue cuando lo cogió toda la familia y yo ya sabía entonces que mi diagnóstico era cáncer", explica.



Radioterapia durante la pandemia

Mónica Fores acudió al médico "por un bultito" en el pecho y fue diagnosticada de cáncer de mama en 2019. Siguió tratamiento de radioterapia durante la pandemia, y ahora tiene que someterse a revisiones cada tres meses. "Es verdad que mis ritmos han cambiado, porque tus prioridades cambian, y te das cuenta de que no tienes que someterte al mismo estrés que antes", valora.



Cuando tu pareja y tú sufrís cáncer

Madalina fue operada el pasado 8 de enero tras 12 sesiones de quimioterapia y ahora la espera la radioterapia y la inmunoterapia y forma parte de un ensayo clínico para probar dos nuevos medicamentos. La pandemia no ha detenido todo esto pero sí le ha provocado vivir la situación con "mucho miedo" y sin el apoyo de sus seres queridos. Su marido fue diagnosticado de cáncer de próstata a finales de 2019, cuando tenía 61 años, y tras someterse a los tratamientos, ahora está bien.



"He conocido mucho a mi hijo, le decía que era muy valiente"

Biel tiene 8 años y mientras el mundo luchaba contra una pandemia, él y su familia lo hacían también contra una leucemia. "Pasamos lo más duro del cáncer y ahora tenemos miedo al covid", explica su padre, Julo L. Rodríguez.

Ingresaron en La Fe de Valencia con el protocolo de la covid activado: se tendría que quedar solo uno de los progenitores con Biel en una habitación como forma de aislamiento para evitar cualquier posible contagio.