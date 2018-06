Facebook admite que recopila datos de usuarios no registrados

Facebook recoge el registro de visitas de los usuarios no registrados.

Facebook ha reconocido que recopila datos de internautas no registrados en la red social, pero no crea perfiles de los mismos en su plataforma, como ha explicado la compañía en un misiva dirigida al Senado de Estados Unidos.

La misiva, con fecha del 8 de junio, está dirigida al senador republicano Chuck Grassley y a la senadora demócrata Dianne Feinstein, y responde algunas de las preguntas que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dejó sin responder durante la vista del mes de abril ante el Congreso estadounidense, con motivo del uso de datos de los usuarios por parte de la empresa Cambridge Analytics.

La compañía ha explicado que cuando un usuario no registrado en Facebook accede a una aplicación o una web que emplea sus herramientas--como los Me Gusta o los comentarios--, recoge el registro de visitas y de dispositivos desde los que se ha accedido, pero no información que pueda identificar a la persona.

No obstante, Facebok sí recoge información que el dueño de la página o aplicación quiera compartir, como en el caso de que se hayan realizado compras. La compañía ha insistido en la carta en que "no crea perfiles sobre ni rastrea el historial de la web o aplicación de personas que no están registradas como usuarios en Facebook".

Lo que sí que hace la compañía, como ha señalado, es utilizar la información de los no registrados para mostrar publicidad general, no dirigida; así como un anuncio que motive la creación de una cuenta en Facebook o para detectar si la cuenta del no registrado puede ser de un 'bot'.

En el caso de los que sí son usuarios, la compañía ha informado de que "todos los usuarios deben consentir expresamente los términos y la política de datos de Facebook cuando se registran"

En este sentido, Facebook ha explicado que esta política de datos detalla el información que recopilan, el uso que hacen de esta información y cómo se comparte. También se explica cómo los usuarios pueden gestionar o eliminar la información.