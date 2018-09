Las funciones secretas de WhatsApp que tal vez desconocías

WhatsApp es utilizada a diario por millones de personas en todo el mundo. Esta aplicación de mensajería instantánea supone una herramienta fundamental para muchos de sus usuarios. Su uso habitual hace que, en ocasiones, la utilicemos de manera automática sin pararnos a indagar más en todas sus funciones.

A continuación, te descubrimos algunas de ellas, que probablemente desconozcas y que seguro te son muy útiles en tu día a día:



Eliminar mensajes

Si has mandado un mensaje instantáneo a la persona que no debías, WhatsApp incorporó una medida para solucionar todos tus problemas.

-Eliminar para todos- te permite eliminar mensajes específicos que has enviado a un chat de grupo o a un chat individual.

No obstante, los mensajes que elimines para todos serán reemplazados por "Este mensaje fue eliminado" en el chat de los destinatarios. Además, solo dispondrás de siete minutos desde que enviaste el mensaje para poder eliminarlo.

¿Cómo hacerlo?

Para eliminar los mensajes para todos tienes que hacer lo siguiente. Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas eliminar. Mantén presionado sobre el mensaje. De manera opcional, puedes tocar sobre varios mensajes para eliminarlos al mismo tiempo. Después, toca Eliminar en la parte superior de la pantalla y, finalmente, Eliminar para todos.

Guardar chats como texto

Esta opción te puede parecer poco útil, pero puede resultar muy interesante si necesitas presentar una conversación en diversas situaciones. Por ejemplo, si quieres utilizar tus conversaciones de WhatsApp como prueba judicial. En este caso, la opción de poder guardar tus chats como un texto te facilitará mucho esta tarea.

¿Cómo hacerlo?

Desde Android, tendrás que ir al chat y clicar la opción Enviar chat por correo en el Menú. Después solo tendrás que elegir una dirección de correo electrónico para enviarla y listo.

En iOS tendrás que seleccionar el chat que quieres recuperar y deslizarlo hacia la izquierda. Ahí te aparecerá la opción Más y, posteriormente, Exportar chat.



Ocultar imágenes

Hay veces que en algunos grupos de WhatsApp nos bombardean con imágenes. Si no quieres que todas estas imágenes se guarden en tu galería, te explicamos los pasos a seguir.

¿Cómo hacerlo?

En Android, tienes que ir a Ajustes y desplegar la opción Datos y Almacenamiento, ahí deberás desclicar el botón Mostrar archivos multimedia en la galería.

En iOS, deberás acceder a Configuración y en la opción de Chats cambiar la ubicación en la opción de Guardar en.

Marcar una conversación como 'no leída'

Si no tienes tiempo de leer una conversación de WhatsApp en el momento, pero no quieres olvidarte de hacerlo más tarde esta opción será tu mejor aliado. Por eso, si quieres marcar una conversación de WhatsApp como no leída, tienes que hacer lo siguiente.

¿Cómo hacerlo?

Android e iOS te permiten pulsar sobre la conversación, al hacerlo verás la opción de 'marcar como no leído'. Un círculo azul te servirá de indicativo de este estado.